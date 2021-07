Der FSV Mainz 05 hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen und profitierte dabei von einem Torwart-Patzer.

Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Dienstagabend in St. Johann gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK mit 1:0 (1:0) durch. Beim Tor durch Aaron (45.+1 Minute) profitierte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson von einem schweren Patzer von Torhüter Mustafa Bozan, dem der Ball durch die Hände flog.

Verteidiger angeschlagen

Die Mainzer spielten ohne die angeschlagenen Alexander Hack und Jeremiah St. Juste sowie den südkoreanische Neuzugang Jae-sung Lee, der erst ins Training eingestiegen ist.

Mainz 05 Neuzugang Jae-sung Lee freut sich auf die Bundesliga und hofft auf das Trikot von Thomas Müller

Am vergangenen Freitag hatte der FSV mit 0:1 gegen den FC Liverpool verloren. Am kommenden Samstag (17.30 Uhr) geht es für den FSV in der Generalprobe gegen den italienischen Klub FC Genua. Das erste Pflichtspiel der Saison folgt in der Woche darauf am 8. August in der ersten Pokalrunde beim Regionalligisten SV Elversberg.