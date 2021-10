Mainz-Boss Hofmann: Haben den "Auftrag unsere Fans zurückzuholen"

Es herrscht Ruhe bei Mainz 05. Der Umschwung in der Liga ist gelungen. Die Weichen für die Zukunft werden gestellt. 05-Boss Stefan Hofmann hat trotzdem noch ein großes Anliegen.

Stefan Hofmann ist entspannt - denn die Lage bei Mainz 05 ist es auch. Sportlich gelang mit dem deutlichen Sieg gegen den FC Augsburg der Turnaround. Und auch die Weichen rund um die sportliche Führung werden gestellt: Sportvorstand Christian Heidel verlängerte vor Kurzem seinen Vertrag und auch Sportdirektor Martin Schmidt soll langfristig bleiben. Die Rheinhessen stellen sich für die Zukunft auf.

"Durch Erfolge generierst du Fans "

Aber zurücklehnen will der Mainzer Vorstandchef sich nicht. Im Gespräch bei SWR Sport Rheinland-Pfalz skizziert er den klaren Auftrag von Mainz 05 für die Zukunft: Die Anhänger zurückholen. "Insbesondere nach Corona wollen wir die Fans zurück ins Stadion holen. Aber auch generell das Thema Fangewinnung, Gewinnung neuer Fans, das müssen wir in den Vordergrund stellen. Das ist der große Auftrag, dem wir uns in den nächsten vier bis fünf Jahren verschreiben müssen." Mainz 05 kämpfte bereits vor der Pandemie mit dem Anhaltenden Zuschauerschwund.

Das ist Hofmann bewusst, der auch einen Lösungsansatz parat hat: "Wir haben uns eingehender damit befasst. Durch Erfolge generierst du Fans und auch durch familiäre Prägung und auch Prägung im Freundeskreis. Du kannst auch Fans gewinnen über Nähe, über Regionalität und über inhaltlich gute Arbeit. Genau diesen Bereich müssen wir jetzt bespielen."

Hofmann ist sich sicher: Burkardt wird A-Nationalspieler

Auf dem Platz entwickelt sich Stürmer Jonathan Burkhardt zum Mainzer Shootingstar. Ein Doppelpack gegen Augsburg und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick. Bei Mainz 05 wächst der nächste Nationalspieler heran. Sehr zur Freude von Stefan Hofmann. Die Mainzer lotsten das große Offensivtalent 2014 ins Nachwuchsleitungszentrum an den Bruchweg. "Trotz großer Konkurrenz durch Vereine aus der Region, ist es uns damals gelungen, Johnny zu verpflichten. Er hat in seiner Nachwuchszeit aber auch Tiefen und Verletzungen er- und durchlebt. Aber wir haben ihn da wieder rausgeholt. Jetzt hat er ein Hoch, weil wir ihn im letzten halben Jahr auch sehr gut aufgebaut haben."

Bald "Vollzeit-Chef" bei Mainz 05?

Bereits im Juni wurde Hofmann für drei weitere Jahre als Vorstandsvorsitzender des FSV Mainz 05 im Amt bestätigt. Bislang erledigte der 58-Jährige diesen Job parallel zu seinem Hauptberuf als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Was sich in Zukunft aber ändern soll. Hofmann will und soll Vollzeit-Chef bei den Mainzern werden. "Das Aufgabenfeld, dass die Satzung mir übertragen hat, ist riesengroß. Ich bin als gewählter Vereinsvorsitzender auch Vorstandsvorsitzender, also mehr oder weniger der Chef beiden hauptberuflich tätigen Vorstände. Allein dieses Konstrukt funktioniert so nur schwierig. Wenn ich mittags um 14 oder 15 Uhr erst auf die Geschäftsstelle komme, muss ich erst mal immer upgedatet werden."

Die Initiative für ein ein hauptberufliches Engagement ging aber auch vom Aufsichtsrat der Mainzer aus. "Ich glaube es macht durchaus Sinn, dass der Vereins- und Vorstandsitzende mehr Zeit bekommt, um sich seinem Verein zu widmen. Das ist beidseitig die Idee. Das habe ich geprüft und es ist durchaus möglich."

Arminia im Doppelpack

Zwei Aufgaben - ein Gegner. Mainz erwartet im DFB-Pokal Arminia Bielefeld und wenige Tage später sind die Rheinhessen zu Gast auf der Alm. Vor allem im Pokal taten sich die Mainzer in den vergangenen Jahren schwer. Hofmann ist sich aber sicher, dass "Bo (Trainer Svensson, Anm. d. Red.) die richtigen Worte finden. Er geht jedes Spiel so an als wäre es ein Pokalspiel. Er will jedes Spiel gewinnen. Deswegen ist es für uns kein Unterschied, ob wir in der Bundesliga oder im Pokal gegen Bielefeld spielen."

Der Vorstandschef will aber den Schwung aus dem Augsburg-mitnehmen, weiß aber auch: "Das wird ein Spiel auch wieder auf Augenhöhe. Da werden Tagesform und letztlich die Einstellung entscheiden. Wir dürfen Bielefeld auf keinen Fall unterschätzen."