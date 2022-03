Der 1. FSV Mainz 05 ist ein Champions-League-Kandidat, legt man die Heimspiel-Ergebnisse zu Grunde. Auswärts sieht es aber düster aus. Dort punktet Mainz eher wie ein Absteiger. 05-Abwehrchef Stefan Bell mit Erklärungsversuchen.

Der Heimvorteil

27 Punkte im eigenen Stadion, das bedeutet Platz vier in der Heimtabelle. Wenn die Zuschauer die 05er nach vorne peitschen, dann gewinnen die Mainzer auch gegen Top-Teams wie Leipzig, Leverkusen oder Hoffenheim. Das Selbstbewusstsein ist zu Hause groß, die Schultern breit. Die Gründe kann Stefan Bell genau benennen.

"Auf jeden Fall macht das schon einen großen Unterschied, dass wir zu Hause die Rückendeckung haben. Ich glaube das ist auch was, was alle wieder ein bisschen vergessen haben was das ausmacht nach ganzen Geisterspielen, was das doch ausmachen kann, zu Hause zu spielen vor einem Publikum, was Dich mitreißen kann."

Die Auswärtsschwäche

Aber: Nur sieben Punkte in der Ferne, das ist abstiegsverdächtig. Häufig sind es knappe Ergebnisse. Am Ende stehen die 05er dennoch meist mit leeren Händen da. Man könnte einen Zusammenhang herstellen zwischen Fan-Support und Punktequote auf Gegners Platz. Stefan Bell sieht da nicht zwingend eine Kausalität. Das ist ihm zu einfach.

"Ich schaue mir in der Bewertung immer die Einzelspiele an. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Muster herbeizuzaubern. Gerade in den letzten Spielen war es so, dass wir auswärts zwei frühe Platzverweise hatten, was einfach die Spiele extrem schwer gemacht hat. Freiburg dazwischen war gut. Deswegen finde ich das schwer jetzt da den einen Grund zu sehen."

Wenn Fußball zur Kopfsache wird

Fest steht: Die Mannschaft des FSV Mainz 05 hat in dieser Saison die Qualität, um gegen jeden Gegner in der Bundesliga gewinnen zu können. Das hat sie in Teilen auch schon bewiesen. Die fußballerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten dafür sind zweifelsfrei vorhanden. Warum sie diese nicht regelmäßiger abrufen kann, liegt nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf. Stefan Bell sieht die Vereine im Tabellenmittelfeld der Liga aktuell sehr nah beisammen: "Wir haben so ein enges Leistungsniveau, dass die mentale Einstellung des einzelnen Spielers, aber auch die mentale Mannschaftszusammensetzung total wichtig ist."

Letzte Saison als gutes Beispiel

Als bestes Beispiel dafür nennt der Abwehrchef sein eigenes Team aus der vergangenen Spiezeit, als die Mainzer als Absteiger schon festzustehen schienen, um dann mit einer furiosen Rückrunde doch noch den Klassenerhalt zu feiern. Bell sagt: "Wir haben ja letzte Saison in der Rückrunde gesehen, was das ausmachen kann. Das ist der beste Beweis, dass da in der Rückrunde zum großen Teil die gleichen Spieler waren wie in der Hinrunde, aber es ein Unterschied wie Tag und Nacht war, wie wir aufgetreten sind", so Bell.

Können die Mainzer Spieler um Stefan Bell am Sonntag ggen Dortmund wieder so jubeln? imago images Imago/opokupix

Behält Mainz 05 in den verbleibenden Spielen der Saison seine Heimstärke bei und verbessert zeitgleich seine Auswärtsbilanz, dann ist es durchaus möglich, dass die Rheinhessen bis zum Saisonende ein Wörtchen bei der Verteilung der Europapokalplätze mitreden können. Gelingt das nicht, werden die 05er im Niemandsland der Tabelle in Richtung Sommerpause trudeln. Ein Abstieg dürfte in dieser Saison bereits jetzt vom Tisch sein. Mit aktuell 34 Punkten bei noch zehn ausstehenden Begegnungen kann Mainz 05 kaum noch in Bedrängnis geraten.