Stefan Bell ist zurück. Das hat eigentlich keiner mehr für möglich gehalten. Viele hatten den 29-Jährigen schon längst abgeschrieben. Jetzt hat er drei Spiele hintereinander von Beginn an gespielt und wurde zum Garant für die aufsteigende Form des 1. FSV Mainz 05.

"Er bringt viel Herz mit und viel Erfahrung für den Verein. Er wird halt nicht unruhig da hinten." So kurz und knapp umschreibt 05-Trainer Bo Svensson Stefan Bell, der 21 Monate keine Bundesliga gespielt hatte. Eine komplizierte Fußverletzung hatte ihn aus der Bahn geworfen. Im ersten Corona Lockdown hat er an seiner Fitness gearbeitet. Seit dieser Saison ist wieder voll dabei, war aber lange außen vor.

Bell erlebt den schlechtesten Saisonstart der Bundesligageschichte von Mainz 05 von der Tribüne aus. Seit Bo Svensson sportlich das Sagen hat, steht "Bello", wie ihn alle nennen, wieder auf dem Platz. Auswärts in Dortmund und in den beiden Heimspielen gegen Wolfsburg und Leipzig spielte Stefan Bell fast so, als wäre er nie weg gewesen. Mit seiner Rückkehr steht die Abwehr der Mainzer wieder sicherer.

Bell und Svensson kennen sich schon lange

Am 1.Dezember 2012 spielte Stefan Bell erstmals in der Bundesliga für Mainz 05. Er wurde damals kurz vor Schluss eingewechselt, und sein Nebenmann in der Innenverteidigung war Bo Svensson. Der erfahrene Bo und der junge Stefan spielten noch zwei Jahre zusammen in der Bundesliga. Bell war der Innenverteidiger, der lernen wollte, Svensson der erfahrene Abwehrspieler, dessen Übersicht und Pass-Spiel Bell überzeugte. Er konnte sich so einiges abschauen von seinem Abwehrkollegen. "Bo war extrem hart in den Zweikämpfen, er hat viel mit Auge gemacht und Stellungsspiel. Er war im Spielaufbau damals der beste Innenverteidiger bei Mainz 05", sagt Stefan Bell auch neun Jahre später noch respektvoll über seinen jetzigen Coach im Interview mit SWR Sport.

Stefan Bell: ein Spieler mit klarer Meinung

Seit 2007 spielt Stefan Bell für Mainz 05. Schon als Jugendlicher kam er in das Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg. Entdeckt und nach Mainz geholt hat ihn damals der heutige Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann. Kein anderer Spieler im aktuellen Kader kennt den Verein und seine Strukturen so genau und kaum ein anderer Spieler spricht Missstände so direkt an wie Stefan Bell.

Im Juni 2020 zum Beispiel, Bell war nach seiner Verletzung im Aufbautraining und weit von einem Platz im Spielerkader entfernt, sprach er im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" klar und deutlich die Probleme innerhalb der Mannschaft an. Seine Aussage, die 05er hätten den "Mainzer Weg" verlassen, und die Kritik an der Zusammenstellung des Kaders kamen nicht bei allen in der Vereinsführung gut an. Bell kritisierte, vielen Spielern fehle es an Identifikation mit dem Verein und der Region. Rückblickend waren seine Aussagen vielleicht ein kleiner Weckruf, dass im Club das ein oder andere schief läuft. Mit der Rückholaktion von Sportvorstand Christian Heidel, Sportdirektor Martin Schmidt und Trainer Bo Svensson versuchen die Mainzer, aktuell im Abstiegskampf kurzfristig doch noch die Klasse zu halten, langfristig aber wollen die Rheinhessen mit Heidel und Co den Weg zurück in die sportliche Erfolgsspur und in die Herzen der Fans finden.

Stefan Bell und seine Zukunft bei Mainz 05

Stefan Bells Vertrag läuft noch bis Juni 2021. Bis vor ein paar Tagen sah alles nach Abschied aus. Mit Bo Svensson als Trainer ist eine Vertragsverlängerung plötzlich wieder möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich. Svensson betont, wie wichtig Bell ist: "Der Mensch und der Fußballspieler Stefan Bell wird ein wichtiger Teil von Mainz 05 bleiben", lobt der Däne. Das hört sich so an, als ob der Trainer noch sehr lange mit Stefan Bell plant, über die Saison hinaus und neuem Vertrag. Stefan Bell lässt es auf sich zukommen: "Hier ist gerade so viel im Umbruch, es ist eine kreative Unruhe drin. Im Idealfall holen wir jetzt noch ein paar Punkte in dieser Saison und dann klären wir das - alles in Ruhe."