Achim Beierlorzer ist seit November Cheftrainer beim FSV Mainz 05. Doch wo liegen eigentlich die Wurzeln des 52-Jährigen? Wie wurde der Lehrer für Sport und Mathematik zum Bundesligatrainer? SWR Sport hat sich auf Spurensuche begeben.

In der Bundesliga stand der Name Beierlorzer bis vor einem Jahr eigentlich nur in Verbindung mit Bertram Beierlozer. Der war in den 1980er Jahren Profi beim 1. FC Nürnberg, dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

Achim Beierlorzer kannten indes nur die Insider. Er machte sich einen Namen als Jugendcoach bei RB Leipzig sowie als Co- und Interimstrainer der Sachsen. Zwischen 2017 und 2019 trainierte er den SSV Jahn Regensburg in der 2. Liga.

Dann wechselte er zum 1. FC Köln - für ein kurzes Gastspiel in die Bundesliga, das vorzeitig endete. Doch Beierlorzer blieb dem Fußball-Oberhaus erhalten: Seit dem 18. November ist er Cheftrainer bei den Nullfünfern. Aber wer ist eigentlich dieser Achim Beierlorzer? SWR Sport in seiner fränkischen Heimat Neunkirchen am Brand auf Spurensuche begeben.