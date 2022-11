Christian Heidel: "Jetzt noch ein WM-Boykott wäre Schwachsinn"

Die Vergabe der WM nach Katar wird weltweit kritisiert. Einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft aber hält Christian Heidel für keine gute Idee. Der Sportvorstand von Mainz 05 hat eine klare Meinung:

Der Sportvorstand von Mainz 05 ist bekannt dafür, klare Worte zu finden. Wohlwissend, dass seine Aussagen manchmal auch auf Kritik stoßen. Der 59-Jährige 05-Boss redet immer geraderaus, nimmt kein Blatt vor den Mund, auch wenn er auf die bevorstehende Fußball-WM in Katar angesprochen wird.

"Ein WM Boykott wäre Schwachsinn"

Zurecht stehen die WM und die Vergabe an Katar in der Kritik, das findet auch Christian Heidel. Aber ein Boykott "wäre für mich kompletter Schwachsinn", so Heidel im Interview mit SWR Sport. "Vier Wochen vor der WM jetzt mal zu beschließen, wir boykottieren diese WM. Ich wundere mich, warum die Proteste vor zehn Jahren nicht in der Größenordnung waren, wie sie es heute sind".

Man merkt, der 05-Boss hat eine klare Meinung: "Ich glaube, die Verfehlungen in Katar waren vor zehn Jahren noch viel größer als sie es heute sind. Ich kann mich nur daran erinnern, dass man gesagt hat, unter Umständen war das irgendwie gekauft. Aber über die politischen Hintergründe wurde vor zehn Jahren eigentlich nicht gesprochen. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendjemand gesagt hat, wir müssen diese WM boykottieren".

Heidel hat Verständnis für die Aussagen von Uli Hoeneß

Der ehemalige Bayern-Boss Uli Hoeneß hatte medial einen Shitstorm ausgelöst, als er vor ein paar Wochen für Verständnis für die WM-Vergabe nach Katar warb. Heidel pflichtet Hoeneß bei: "Ich bin da etwas näher bei Uli Hoeneß. Ich muss klar sagen: Ich glaube durch die WM wird in Katar nichts schlechter, aber es wird vieles besser. Dass Katar durch die WM jetzt nicht auf die Standards der freien Welt kommt, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht ein Stückchen besser wird. Und dann ist ja etwas erreicht worden. Deswegen bin ich klar dafür, diese WM zu spielen und immer wieder anzusprechen, was in diesem Land alles nicht in Ordnung ist".

Heidel kritisiert grundsätzlich die Vergabe der WM

Die Tatsache, dass die WM im Wüstenstaat ausgetragen wird, ist das eine. Christian Heidel aber regt sich noch über etwas ganz anderes auf: "Ich bin ein großer Kritiker davon, das Katar überhaupt ausgewählt wurde. Wenn man sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2022 bewirbt, dann ist es mir völlig unerklärlich, dass man zehn Minuten nach der Wahl feststellt, da ist ein bisschen warm, wir spielen im Winter".

Alle Länder müssen ihren Spielkalender umstellen

Heidel sieht folgendes Problem: "So muss jetzt die gesamte Fußballwelt, jedes Land, seinen Fußballkalender umstellen". Der Sportvorstand der Rheinhessen sagt weiter: "Das hat jetzt nichts mit Politik zu tun. Aber das ist für mich, das war damals schon für mich eigentlich ein bisschen der Skandal, sich zu bewerben und festzustellen, das geht gar nicht".