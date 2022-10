Sportdirektor Martin Schmidt vom FSV Mainz 05 ist gerade rundum zufrieden. Drei Pflichtspielsiege in einer Woche, darunter der erste Heimerfolg und im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt der FC Bayern München in die Mainzer Arena.

Als der FC Bayern München als Pokal-Los für die Mainzer gezogen wurde, war der erste Impuls von Martin Schmidt: "Ohje". Doch im gleichen Moment dachte der Sportdirektor der 05er: "Gut!" Denn, so der Schweizer, "die Bayern sind ein Top-Gegner. Das was man sich wünscht. Gegen Bayern hat man nichts zu verlieren. Gegen sie haben wir zu Hause eine gute Quote. Deshalb finde ich das Los absolut top".

Ein Wochenende zum Genießen

Für Mainz 05 lief die vergangene Woche perfekt. Drei Spiele in sechs Tagen - drei Siege, kein Gegentor, im DFB-Pokal eine Runde weiter. Das Ganze abgerundet durch den fulminanten 5:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. Die Rheinhessen stehen dadurch in der Tabelle auf Platz sechs.

"Das Wochenende ist mit diesem 5:0 positiv eingeläutet worden. Wir haben jetzt gesehen, dass Platz sechs realistisch ist. Es war ein schönes Wochenende zum Genießen und man konnte genügsam auf der Couch sitzen und die anderen Spiele beobachten", so Schmidt.

Kleine Zwischenbilanz

Elf Spiele, 18 Punkte können sich bislang sehen lassen für den FSV. Nach kurzem Zwischentief scheint sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson stabilisiert zu haben. Schmidt will nicht in allzu große Euphorie verfallen. "Wenn man zehn Tage zurück denkt, bevor wir nach Bremen gingen, da sah alles ein wenig anders aus. Die Tabelle ist da sehr trügerisch. Ein, zwei Punkte mehr und du stehst auf einem Champion-League-Platz. Ein, zwei Punkte weniger und du stehst auf Platz 13 oder 14, das ist die Gefahr", so Schmidt. "Deshalb versuchen wir weiterzuarbeiten und an dem Punkteschnitt festzuhalten. Aber wir sind Mainz 05 und wissen, dass wieder eine andere Phase kommen kann."

Am kommende Wochenende wartet bereits der wiedererstarkte FC Bayern. "Die Hürde wird nicht kleiner, sondern es bleibt eine große Herausforderung in diesem Jahr, die Leistung so weiter zu zeigen."