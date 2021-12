Erfolgsgarant bei Mainz 05: Jonathan Burkardt

Mainz 05 hat eine beeindruckende Hinrunde gespielt. Aus dem Team aber ragt einer noch ein bisschen hervor: Jonny Burkardt. Der U21-Nationalspieler hat sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt.

Mit 21 Jahren ist er bereits ein Aushängeschild von Mainz 05. Jonathan "Jonny" Burkardt hat den Sprung aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum hin zur festen Stammkraft des Profi-Teams geschafft. Und auch bei der U21-Nationalmannschaft hat er mittlerweile eine Führungsrolle: Er ist seit Sommer dieses Jahres der Kapitän des DFB-Nachwuchsteams.

Burkardts Hinrunde verlief wie im Traum

Am Mainzer Klassenerhalt hatte der gebürtige Darmstädter mit seinen 29 Einsätzen einen großen Anteil. Unter seinem früheren Mainzer Jugendcoach und jetzigen Cheftrainer Bo Svensson ging "Jonny" die nächsten Entwicklungsschritte vom Talent zur festen Größe bei den Rheinhessen. Dazu kam dann noch der EM-Titel mit der deutschen U21-Nationalmannschaft. Alles in allem ein gelungener Sommer. Nach einem kurzen Urlaub ging es genauso konstant und erfolgreich weiter. Auch die gerade zu Ende gegangene Hinrunde verlief wie im Traum. Es läuft rund für Jonathan Burkardt.

Knipsen "Johnnysiwo" auch gegen Wolfsburg imago images IMAGO / HJS

Fester Stammplatz im Team von Mainz 05

Der 21-Jährige ist nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken. Gemeinsam mit Sturmpartner Karim Onisiwo sorgt Burkardt für permanente Unruhe beim Gegner. Frühes Anlaufen, Offensivpressing, wie von Bo Svensson gefordert. "Jonnysiwo" haben Spieltag für Spieltag bis zur Erschöpfung geliefert. Burkardt selbst stand dabei in 17 Spielen 16 Mal in der Startelf, erzielte sieben Tore und bereitete zwei Treffer vor. Topwerte für Jonathan Burkardt, den alle nur "Jonny" nennen.

Auf dem Zettel anderer Vereine

Anfragen von anderen Vereinen gab es im Sommer schon, doch die waren vergebens. Burkardt verlängerte seinen Vertrag am Bruchweg vorzeitig bis 2024. "Mir war klar, dass ich die nächste Saison auch hier verbringen möchte, weil ich hier noch viel Entwicklungspotenzial sehe", begründete er seine Vertragsverlängerung.

Auch Sportvorstand Christian Heidel war nach dieser Entscheidung pro Mainz 05 die Erleichterung deutlich anzumerken: "Ich glaube, dass es die beste Entscheidung der Welt war, dass Jonny sich entschieden hat, noch in Mainz zu bleiben. Er spielt in seinem gewohnten Umfeld. Er hat einen Trainer, der ihn so gut kennt wie niemand anderes und er weiß, dass er sich hier in aller Ruhe weiterentwickeln kann. Das finde ich überragend. Jonny hatte ganz sicher eine Reihe von Möglichkeiten, jetzt schon zu einem größeren Club zu wechseln", schwärmte der 05-Boss schon im Trainingslager im Sommer in Österreich im SWR-Interview.

05-Stürmer Burkardt: "Ich lasse alles auf mich zukommen"

Die Leistungen der Hinrunde haben aufhorchen lassen. Burkardt aber ließ in einem Gespräch mit der Mainzer Allgemeinen Zeitung verlauten, in diesem Winter seinen Heimatverein nicht verlassen zu wollen. "Ich lasse alles auf mich zukommen. Aber jeder weiß, dass ich sehr glücklich in Mainz bin", sagte Burkardt. Einen Wechsel im nächsten Transferfenster schließt er aus. "Im Winter will ich meine Ruhe haben." Seinem Berater habe der Angreifer eine klare Anweisung erteilt: "Ich habe ihm gesagt, dass ich davon gar nichts hören möchte."

Bo Svensson möchte Burkardt natürlich möglichst lange in seinem Team sehen: "Aber er ist 21 Jahre alt und wenn er so weitermacht, dann wird es vielleicht schwer, ihn bei uns zu halten", sagte der Coach in der TV-Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz". Aber, und das macht den 05-Fans Hoffnung, Svensson ergänzte noch: "Ich weiß, wie er tickt. Und das ist schon ein bisschen anders als andere Fußballprofis."

"Meenzer Bub" durch und durch

Mit 15 kam Burkardt ins Nachwuchsleistungszentrum zu Mainz 05. Mittlerweile spielt er seine vierte Bundesliga-Saison. Der damalige 05-Trainer Sandro Schwarz schenkte ihm im September 2018 das Vertrauen und zog "Jonny" in seinem letzten A-Jugend-Jahr streckenweise hoch zu den Profis. Die Einsatzzeiten waren damals noch spärlich: gerade mal vier Spiele in der ersten Saison. In der zweiten waren es immerhin zwölf. Aber der Mainzer Stürmer gibt zu, dass er zum Teil unzufrieden und ungeduldig war: "Du wünscht dir , dass du öfter spielst. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Eine gewisse Ungeduld braucht man, um dranzubleiben", meint Burkardt rückblickend. Heute weiß er: Die nötige Geduld hat sich gelohnt. Mit viel Einsatzbereitschaft und dem Willen, sich zu verbessern, erhöhte Burkardt seine Spielzeiten und ist jetzt aus dem 05-Spiel nicht mehr wegzudenken.

Starker Dribbler und "Pressingmaschine"

Eine seiner Stärken ist das Dribbling. Dazu hat der 21-Jährige ein gutes Tempo. Er arbeitet viel für das Team, erobert als Offensivkraft viele Bälle mit hoher Laufbereitschaft. Auch deshalb ist er mittlerweile so wichtig für das Spiel von Trainer Bo Svensson. Für dessen Idee vom "Mainzer-Fußball", die Burkardt seit dem Nachwuchs bestens kennt, ist besonders das Gegenpressing essentiell wichtig. "Jonny ist flexibel einsetzbar, aber primär ist er ein Stürmer", erklärte der dänische 05-Coach vor einiger Zeit.

Welche Reife er bereits besitzt, zeigt sich im Kreise der U21-Nationalmannschaft. Von Trainer Stefan Kuntz wurde er zum Kapitän des runderneuerten Kaders berufen. Auch Kuntz-Nachfolger Antonio di Salvo zählt auf Jonny Burkardt, den Spieler der Hinrunde beim 1. FSV Mainz 05. Mit Bundestrainer Hansi Flick gab es ebenfalls schon Kontakt. Sein Debüt im A-Team des DFB ist bei stabiler Formkurve nur noch eine Frage der Zeit.