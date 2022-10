Mainz 05: Mit geschlossener Teamleistung zum "abgeklärten Sieg" in Bremen

Durch den 2:0-Erfolg bei Werder Bremen hält Mainz 05 den Kontakt zu den Spitzenklubs der Liga. Die Verantwortlichen loben vor allem die starke Teamleistung der Rheinhessen.

"Es war ein solider, routinierter, abgeklärter Sieg, vorwiegend in der zweiten Halbzeit. Das kennt man so nicht unbedingt bei Mainz 05. Das war wirklich gut, auch wenn der Start mit der neuen Kette etwas nervös war", sagte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 2:0-Sieg vor 41.000 Zuschauern an der Weser. Und auch Mittelfeldmann Anton Stach lobte im Gespräch mit SWR Sport den Auftritt seiner Mainzer in Bremen. "Ausschlaggebend war die Teamleistung. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut verteidigt", sagte 23-Jährige, der froh ist, nach seiner Hüftverletzung wieder fit zu sein.

Ingartsen und Lee schießen Mainz zum Sieg gegen Bremen

Die Treffer von Marcus Ingvartsen (36. Minute) und Jae-Sung Lee (66.) bescherten den 05ern ein ruhiges Wochenende und eine gelungene Generalprobe für das Pokalspiel beim VfB Lübeck am Dienstag. "Wir haben einen tollen Sieg gefeiert dank unheimlich hoher Effizienz im Angriff", sagte Schmidt. Dass Ingvartsen und Lee die Treffer beisteuerten, spricht für die in diesem Jahr breiter aufgestellte Mainzer Offensive, die nicht mehr so extrem von den Toren von Karim Onisiwo und U21-Nationalmannschaftskapitän Jonathan Burkardt abhängt wie noch in der Vorsaison.

Obwohl die Mainzer zuletzt schwächelten, ist am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln der vorübergehende Sprung auf einen Champions-League-Rang möglich - der ausgeglichenen Bundesliga sei Dank. "Es war ein Top-Spiel von uns, in dem wir viel Sicherheit ausgestrahlt haben, das muss ein Maßstab sein. Es tut unserem Selbstvertrauen heute sehr gut", sagte Dominik Kohr nach dem Bremen-Spiel, das er selbst in ungewohnter Rolle als Abwehrchef bestritt.

Trotz vieler Veränderungen in der Abwehr: Mainz steht sicher

Trainer Bo Svensson äußerte "Stolz", wie sein Team mit Widrigkeiten umgegangen sei. Kapitän Silvan Widmer fiel aus, auch die Verteidiger Maxim Leitsch und Stefan Bell fehlten, weshalb die 05er mit einer Not-Dreierkette in Bremen begannen. "Unser Kader gibt es immer her, dass jemand einspringen kann. Man hatte nicht das Gefühl, dass wir an Qualität verloren, sondern das aufgefangen und verdient gewonnen haben", urteilte Kohr. So sah es auch Mitspieler Leandro Barreiro: "Wenn mal einer verletzt ist, rückt der nächste rein und bringt die Leistung auf dem Platz."

Und auch Außenbahnspieler Danny da Costa, der den gesetzten Widmer auf rechts vertrat, lobte den Zusammenhalt des Teams. "Es zeichnet uns aus, dass wir trotz Rückschlägen, ob nun krankheits- oder verletzungsbedingt, immer in der Lage sind, eine gute Truppe auf den Platz zu bringen." Jeder sei für den anderen da, konstatierte der ehemalige Frankfurter. Mit 15 Punkten stehen die Mainzer somit aktuell gut da - und die Blickrichtung geht nach oben.