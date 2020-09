Bei der Pressekonferenz des FSV Mainz 05 vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) rückte das Spiel schnell in den Hintergrund. Die spannendere Neuigkeit hatte der Verein kurz zuvor verkündet: Rouven Schröder, 05-Sportvorstand seit vier Jahren, verlängert seinen Vertrag schon jetzt um weitere vier Jahre.

Schröder bedankte sich beim Verein für das Vertrauen, den Vertrag für so einen langen Zeitraum zu verlängern. Das sei nicht selbstverständlich. Er habe gute Gespräche mit der Vereinsführung gehabt und das Angebot danach gerne angenommen.

Voller Tatendrang

"Ich bin voll überzeugt und voller Tatendrang", sagte der 44-Jährige. Die vergangenen vier Jahre seien sehr intensiv gewesen und wahnsinnig schnell rum gegangen, so Schröder. Es werde sicher auch intensiv bleiben, aber diese Herausforderung wolle er gerne annehmen: "Ich bin absolut bereit, weiter voranzugehen, Dinge voranzutreiben und mich vor allem auch nicht entmutigen zu lassen, wenn‘s mal nicht so läuft."

Vertragsverlängerung zu diesem Zeitpunkt auch ein Zeichen

Für Rouven Schröder ist es auch ein Zeichen des Vereins, seinen Vertrag zu einem Zeitpunkt zu verlängern, an dem es sportlich nicht so gut läuft. So müsse sich niemand Gedanken darüber machen, wie es vielleicht im Sommer weitergeht. An der Spitze der sportlichen Führung werde sich nichts ändern, man setze auf Kontinuität. Natürlich hätte er mit der Verkündung seiner Entscheidung auch warten können, bis die 05er mal wieder ein paar Spiele gewonnen haben, so Schröder. Aber darum gehe es nicht, sondern um die Gesamtlaufzeit und darum, wie der Verein sich in den vergangenen Jahren entwickelt habe.

"Zukunft von Mainz 05 heißt auf jeden Fall Bundesliga"

Auf die Frage, wo er Mainz in vier Jahren sehe, erklärte Schröder völlig sicher: weiterhin in der Bundesliga. Dies sei ein ambitioniertes Ziel, aber absolut machbar und der erklärte Anspruch des Vereins. Unabhängig von der aktuellen Tabellensituation sei Mainz 05 nach wie vor ein aufstrebender Verein und auf einem guten Weg. Er freue sich sehr, an der Zukunft des Vereins mitarbeiten zu können. "Und die Zukunft heißt auf jeden Fall Bundesliga", zeigte sich Schröder optimistisch.

TV-Tipp Die Highlights des Spiels zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05 sowie ausführliche Reaktionen und Analysen sehen Sie in der TV Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's am Sonntag um 23:35 Uhr.

Auch 05-Trainer Beierlorzer freut sich auf weitere Jahre

05-Trainer Achim Beierlorzer kennt Rouven Schröder schon seit mehreren Jahren, noch aus der gemeinsamen Zeit in Fürth und schätzt ihn offensichtlich sehr: "Rouven ist ein sehr gradliniger, akribischer und vor allem unheimlicher fleißiger Mensch", so Beierlorzer.

Schröder tue alles, um den Verein zu repräsentieren, aber auch weiterzuentwickeln. Das wisse der Verein und habe deshalb Schröder mit der vorzeitigen Verlängerung auch die passende Wertschätzung entgegengebracht.