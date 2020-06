Sandro Schwarz gibt über ein halbes Jahr nach seiner Entlassung als Trainer des FSV Mainz 05 sein erstes Fernsehinterview. Dabei verrät er gegenüber SWR Sport, wie es Ihm geht, wie er sein Ex-Team verfolgt und was er von Geisterspielen hält.

Schwarz war lange Zeit abgetaucht. Der gebürtige Mainzer brauchte Zeit für sich, wie er sagt. Alles reflektieren und einordnen, das war sein Bestreben in den letzten sechs Monaten. Schwarz wohnt in Frankfurt und mied nach der ersten Entlassung seiner Trainerkarriere seine Heimatstadt. Aufgewühlt sei er gewesen, erzählt er, und zwar auch noch Wochen nach seiner Freistellung durch 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Danach habe er versucht zu reflektieren, was gut und richtig war - und was nicht.

Dauer 1:01 min Sandro Schwarz: "Erst einmal emotional verarbeiten" Sandro Schwarz: "Erst einmal emotional verarbeiten"

Einmal Mainzer, immer Mainzer

Dass sein Herz nach wie vor für die Rheinhessen schlägt, steht außer Frage. Schwarz, der in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz geboren wurde und dort auch seinen Schulabschluss (Abitur am Schlossgymnasium) machte, wird, wie er sagt, immer ein 05er bleiben. Egal, wo und für wen er in Zukunft arbeite.

TV-Tipp Im November 2019 hat sich Mainz 05 von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Am Sonntag ist er zum ersten Mal seitdem zu Gast in SWR Sport in Rheinland-Pfalz und wird Moderator Tom Bartels Rede und Antwort stehen. Los geht's um 22:05 Uhr.

Sandro Schwarz wirkt aufgeräumt. Kein nachkarten wegen seiner Entlassung im November 2019. Der 41-Jährige sagt, dass er die Vergangenheit und die Umstände rund um seine Entlassung aufgearbeitet habe und jetzt nach vorne schaue. Dass er das könne, sei noch gar nicht so lange möglich. Der emotionale Wendepunkt sei noch gar nicht so lange her. Schwarz visiert jetzt aber neue Ziele an.

Dauer 0:38 min Sandro Schwarz über seine Zukunftspläne Sandro Schwarz über seine Zukunftspläne

Zittern im Abstiegskampf

Um seine abstiegsgefährdeten Mainzer macht sich Schwarz keine Sorgen. Zu hoch sei die Qualität im Team. Vorentscheidend sei die Begegnung am Sonntag. Wenn Mainz 05 gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15:30 Uhr) sein Heimspiel gewinnt, dann ist das mehr als die halbe Miete im Rennen um den Klassenverbleib.

Dauer 0:30 min Sandro Schwarz über die sportliche Situation des FSV Mainz 05 Sandro Schwarz über die sportliche Situation des FSV Mainz 05

Schwarz selbst hat nach einer Phase der mentalen Erholung nun den Fokus wieder auf den Fußball gelegt. Bis sich wieder eine Anstellung als Trainer ergibt, will er sich weiterbilden und gleichzeitig aber auch Andere an seinem Wissen teilhaben lassen. Sandro Schwarz hält Vorträge, will aber auch von Anderen lernen. Um bereit zu sein, wenn es wieder ernst wird.