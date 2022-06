1. FSV Mainz 05: Das ist der Fahrplan für den Sommer

per Mail teilen

Die Spielzeit 2021/2022 ist gerade erst vorbei, schon geht der Blick auf die kommende Saison. Der 1. FSV Mainz 05 hat bereits das Trainingslager terminiert.

Nach einer weiteren soliden Saison im Bundesliga-Mittelfeld befinden sich die Profis von Mainz 05 im Sommerurlaub. Mitte Juni startet für das Team von Bo Svensson die Vorbereitung auf die neue Saison.

Trainingsauftakt am 21. Juni - Testspiel gegen FC Kiedrich

Am 19. Juni stehen für die Profis die obligatorischen medizinischen Untersuchungen an. Das erste Training findet am 21. Juni um 18:00 Uhr statt. Die Einheit auf dem Wolfgang Frank Campus ist öffentlich.

Das bisher einzige terminierte Testspiel der Mainzer findet am 25. Juni statt. Im Bruchwegstadion empfangen die "05er" den Kreisoberligisten FC Kiedrich. Der Amateurverein ist Clubpartner von Mainz 05 und hat die Partie bei einer Auslosung am Rheinland-Pfalz-Tag gewonnen.

Trainingslager am Chiemsee

Am 13. Juli fährt die Mannschaft an den Chiemsee, um dort ein einwöchiges Trainingslager zu absolvieren. In der Vorbereitungsphase wird der 1. FSV Mainz 05 aller Voraussicht nach weitere Testspiele absolvieren. Wann diese stattfinden und wer die Gegner sein werden ist noch nicht bekannt.

DFB-Pokal im Erzgebirge

Der erste Pflichtspielgegner steht dagegen schon fest: In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Mainz zu Gast beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Die Partie findet am letzten Juli-Wochenende statt.

Eine Woche später steht der Auftakt in der Bundesliga auf dem Plan. Der Gegner wird zusammen mit dem kompletten Spielplan für die neue Saison am 17. Juni bekanntgegeben.