Der FSV Mainz 05 hat den Klassenerhalt in der Bundesliga gepackt. Zeit, mit dem Vereinsvorsitzenden Stefan Hofmann Bilanz zu ziehen.

Am Tag nach dem 3:1 Sieg gegen Werder Bremen und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der ersten Liga redete Stefan Hofmann offen und ehrlich über Positives, ließ aber auch Kritik zu und sprach klar an, woran es hakte in einer außergewöhnlichen 05-Saison. Sowohl in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" als auch im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" redete der Vereinsvorsitzende nicht lange drumherrum, wobei er bei all der berechtigten Kritik am durchwachsenen Saisonverlauf der Mainzer eines hervorhob: "Wir sind hier in Mainz. Vor 20 Jahren gab es den Standort Mainz in der Bundesliga noch nicht. Und jetzt haben wir es geschafft im zwölften Jahr hintereinander in dieser Liga zu spielen. Und das kommt mir bei der Beurteilung dieser Saison viel zu schlecht weg. Trotz allem, auch wenn diese Saison, und da brauchen wir die Augen nicht davor zu verschließen, auch viele Tiefen hatte. Trotzdem, wenn wir in der Liga bleiben, dann haben einige einen guten Job gemacht".

Dauer 39:54 min Präsident Stefan Hofmann: "Mainz 05 in der 1.Liga - das bleibt etwas besonderes" Mainz 05 hat den Klassenerhalt gepackt! Zeit, Bilanz zu ziehen im SWR Sport Podcast "Nur der FSV". Der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann spricht offen und ehrlich über Positives, lässt aber auch Kritik zu und spricht klar an, woran es hakte in einer außergewöhnlichen 05-Saison. Fazit: Mainz kann stolz sein auf sein 12. Bundesligajahr, hat aber auch noch viele Aufgaben vor sich. Audio herunterladen (35,5 MB | MP3)

Nichtabstiegsfeier mit angezogener Handbremse

Nach dem erreichten Saisonziel konnte Hofmann nicht wie gewohnt mit der Mannschaft feiern. Aufgrund der Hygienevorgaben des DFL-Sicherheitskonzepts, gab es keine Party mit der Mannschaft. "Ich habe die Spieler nach der Spiel kurz abgeklatscht - das war's", sagte Hofmann.

Nach zwei Bierchen mit Mitarbeitenden der Geschäftsstelle im Stadion ging es nach Hause, wo Hofmann mit seiner Ehefrau noch bei einem Glas Wein den Tag Revue passieren ließ. "So richtig realisiert habe ich das erst am Sonntagmorgen".

Nun steht Aufarbeitung an

Nun gilt es die Saison aufzuarbeiten. "Wir sind durch die Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokals in Kaiserslautern und den schlechten Saisonstart in der Bundesliga (drei Niederlagen zum Auftakt) in einen Negativlauf gekommen", bilanzierte der Vereinsvorsitzende. Die Trennung von Trainer Sandro Schwarz tut ihm auch heute noch weh. Hofmann und der Ex-Coach der 05er kennen sich seit vielen Jahren, als Schwarz seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer begann. Dessen Nachfolger Achim Beierlorzer bescheinigte Hofmann "hervorragende Arbeit, Achim ist ein Pädagoge, der es versteht alle im Verein mitzunehmen", so Stefan Hofmann im SWR Sport Podcast "Nur der FSV".

Dauer 10:51 min Sendezeit 22:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Stefan Hofmann bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz Stefan Hofmann bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz

Stefan Bells "Integrationskritik" war unangebracht

In der Woche vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (0:1 Niederlage) und den folgenden wichtigen Spielen in Dortmund (2:0 Auswärtssieg) und dem Heimerfolg gegen Bremen (3:1) hatte der Mainzer Abwehrspieler Stefan Bell im SWR Podcast "Nur der FSV" seinen Arbeitgeber offen kritisiert. Bell, seit 2007 im Verein, von Stefan Hofmann selbst entdeckt und vom TuS Mayen nach Mainz gelotst, hatte darin die Vereinspolitik kritisiert. "Wir sind ein bisschen von unserem angestammten Weg abgekommen", hatte Bell gesagt. "Ich würde mir mehr Spieler wünschen, die lange bleiben, die nach Mainz kommen und es zu schätzen wissen in Mainz Bundesliga zu spielen. Das ist etwas, was wir vielleicht vernachlässigt haben."

Diese Kritik an der Vereinsführung hat Hofmann geärgert. "Ich bin da von Stefan ein Stück weit enttäuscht. Zum einen war der Zeitpunkt, unmittelbar vor diesen extrem wichtigen Spielen unpassend", so Hofmann: "Zum anderen war der Weg der Kritik, den er gewählt hat der falsche. Er ist Vizekapitän, er hat Ansprechpartner im Verein und er ist der, der auch durch seine Rolle für die Integration der Mitspieler mit verantwortlich ist."

Dauer 31:46 min Mainz Profi Stefan Bell: "Eventuell fehlt uns die gewachsene Struktur" Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" fordert Stefan Bell eine vereinsinterne Diskussion über den Weg, den die Mainzer künftig in der Personalplanung und der Spielausrichtung gehen wollen. Vielen Spielern fehle es an Identifikation mit dem Verein und der Region, sagt "Bello", der vom Klassenerhalt überzeugt ist. Audio herunterladen (27,4 MB | MP3)

Hofmanns Fazit: Mainz kann stolz sein auf sein 12. Bundesligajahr

Die Freude über den Klassenerhalt überwiegte in den Gesprächen mit SWR Sport. Nichts desto trotz sieht der Vorsitzende Handlungsbedarf. Mainz 05 hat noch viele Aufgaben vor sich. "Wir werden das vereinsintern besprechen, ich werde mich mit Sportvorstand Rouven Schröder wahrscheinlich mal einen Tag zurückziehen und alles offenlegen, ich bin mir sicher, dass Rouven schon viele Lösungen in der Schublade hat", sagte Hofmann. Es war ein durchwachsenes Bundesligajahr, aber Mainz 05 kann am Ende glücklich sein, auch 2020/2021 zu den besten 18 Fußballklubs Deutschlands zu zählen.