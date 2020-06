Der FSV Mainz 05 beendet die Bundesliga-Saison auf Rang 13. Lange mussten die 05er um den Klassenerhalt zittern. Am Ende ging zwar alles gut, aber genauso weitermachen wollen die Rheinhessen auch nicht.

Es ist der letzte Pressetermin bei Mainz 05 vor der Sommerpause. Sportvorstand Rouven Schröder und Trainer Achim Beierlorzer stellen sich zum ersten Mal seit fast vier Monaten persönlich den Fragen der Journalisten. Coronabedingt hatten zuletzt alle Medientermine virtuell stattgefunden - jetzt also mal wieder ein persönliches Wiedersehen mit den Mainzer Verantwortlichen.

Im Großen und Ganzen herrscht Zufriedenheit

Sowohl Schröder als auch Beierlorzer sind sich durchaus im Klaren darüber, dass nicht immer alles rund lief in dieser Saison. Schon der Start war missglückt. Zum Auftakt verloren die Mainzer in der ersten Runde des DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Führungsspieler wie Stefan Bell oder Jean-Philippe Mateta hatten sich schwer verletzt und der Start in die Bundesligasaison ging, mit drei Niederlagen in den ersten drei Spielen, schief.

Trainer Beierlorzer bilanziert: "Wir spielen Bundesliga. Und insofern ist es natürlich nicht immer nur einfach, auf sich selbst zu schauen, sondern wir haben auch Gegner, die uns entsprechend bearbeiten und uns herausfordern, die manchmal einfach auch zu groß sind. Wir haben elf Spiele mit einem Tor Unterschied verloren und ich habe mir diese Begegnungen auch noch mal angeguckt. Da sind auch noch einige Spiele dabei, die Sandro Schwarz geleitet hat. Und wenn man sich diese Spiele anschaut, dann hatten wir in diesen Spielen richtig große Momente, die auf die eigene Seite zu ziehen, da fehlen manchmal nur Nuancen."

Dauer 7:52 min Achim Beierlorzer im Interview mit SWR Sport Achim Beierlorzer im Interview mit SWR Sport

Versetzung war zwischenzeitlich gefährdet

Mainz 05 geht in sein zwölftes Bundesligajahr. Darauf sind die Rheinhessen stolz, denn im Vergleich zu anderen Klubs zählen die 05er immer noch zu den "Kleinen". Sportvorstand Schröder gibt der Saison am Ende die Schulnote 3: "Ich bin da auch selbstkritisch, ich würde sagen, aufgrund des Klassenerhalts war es am Ende die Note "befriedigend. Grundsätzlich ist es so, dass wir selbstkritisch genug sind, auch Dinge zu verändern, weil wir einfach wissen, wenn wir auf die Schulnote 'gut' kommen wollen, dass es dann gilt, auch Dinge zu verbessern", sagt Schröder und gibt durchaus zu, dass Mainz 05 zwischenzeitlich auch mal versetzungsgefährdet war.

"Wir hatten verschiedene Phasen in der Saison. Das pendelte mal zwischen 'gut', aber dazwischen auch nur 'mangelhaft'. Ich glaube, das ist ein langes Jahr gewesen, wo wir alle Facetten gesehen haben. Plus die Pandemie, die wir nicht vergessen dürfen und die immer noch anhält. Aber alles in allem war es 'befriedigend', bewertet Schröder die Saison 2019/2020.

Kurzurlaub und dann volle Konzentration Richtung neue Saison

Sowohl Schröder als auch Beierlorzer freuen sich auf ein paar freie Tage. Beierlorzer hat gar keine großen Pläne. "Wir werden jetzt nicht groß in Urlaub fahren, haben da nichts geplant. Wir wohnen ja eigentlich sehr idyllisch am Rande der Fränkischen Schweiz. Ich freue mich auf meine Familie. Ich freue mich auf meine beiden Hunde. Ich freue mich auf Freunde", so der Trainer. Bevor Beierlorzer allerdings zur Familie fährt, bekommen die Spieler noch einen Trainingsplan für die Sommerpause an die Hand.

Beierlorzer hat auch mit jedem einzelnen Profi noch ein Einzelgespräch geführt. "Es ist natürlich unheimlich wichtig, jedem Einzelnen auch zu sagen, wie viel Luft er für sich selber persönlich noch nach oben hat, um sein absolutes Potenzial abzurufen. Welche Erwartungen wir insgesamt im Verein haben, wie muss Integration ausschauen? Wie muss aber auch die Leistungsbereitschaft in den Trainingseinheiten und in den Spielen aussehen? Diese Gespräche waren mir außerordentlich wichtig, jetzt am Ende der Saison."

Dauer 7:55 min Rouven Schröder im Interview mit SWR Sport Rouven Schröder im Interview mit SWR Sport

Auch Rouven Schröder freut sich auf ein paar freie Tage

"Es wird eine Zeit geben, wo ich auch mal hier nicht vor Ort bin, aber aufgrund der Corona-Situation auch nicht so weit weg bin, um kurzfristig wieder nach Mainz kommen zu können. Es war eine lange Saison, die auch Körner gekostet hat", sagt Schröder und blickt etwas unsicher auf die bevorstehende Transferperiode. Ein Großteil des Kaders soll gehalten werden. Große Transfers sind nur möglich, wenn an anderer Stelle Spieler verlauft werden.

Ohne Bedenken würde der FSV aber mit dem bestehenden Kader in die neue Saison starten. "Ein großer Umbruch ist nicht notwendig", sagt Trainer Beierlorzer. Wie genau der Transfermarkt für Vereine in der Größenordnung für Mainz 05 aussehen wird, ist unklar. Vertragsgespräche mit verdienten Spielern wie Stefan Bell oder Daniel Brosinski laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen. Auch ist aktuell noch nicht klar, wann genau der Profikader in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigt.

Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass entweder am Wochenende 12./13. September 2020 oder sogar erst eine Woche später die neue Spielzeit beginnt. Viele Unwägbarkeiten, aber eines ist sicher: Mainz 05 bleibt Erstligist und darauf sind sie am Ende in der Vereinsführung sichtlich stolz.