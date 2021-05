Noch nie hat eine Mannschaft, die nach der Hinrunde mit nur sieben Punkten abgeschlagen am Tabellenende stand, den Klassenerhalt geschafft. Eine Bilanz von SWR-Sportreporter Peter Warzelhan.

Keine Frage: Mainz 05 hat Bundesliga-Geschichte geschrieben. Zehn Punkte fehlten Mainz und Schalke im Januar 2021 zu den Nichtabstiegsplätzen. Allein, dass Mainz den Klassenerhalt geschafft hat und Schalke 04 nicht, belegt die historische Dimension dieser "größten Aufholjagd aller Zeiten" in der Bundesliga. Ich bin in Mainz geboren, verfolge den Fußball-Sportverein Mainz 05 jetzt schon seit 50 Jahren, als Reporter bin ich seit 1993 dabei. Ganz ehrlich: Für mich war das eine Saison, die herausragt.

Als ich mich vor zwei Wochen mit dem ehemaligen Trainer Kasper Hjulmand zum digitalen Interview traf , sprach der dänische Landsmann von Bo Svensson vom "miraklet i Mainz". Es ist tatsächlich ein sportliches Wunder, dass die Mainzer auch nächstes Jahr erstklassig spielen werden. Eine Aufholjagd, die 05-Sportvorstand Christian Heidel von der Bedeutung ähnlich hoch einstuft, wie den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg 2004.

Klassenerhalt ohne Fans

So richtig realisiert haben viele das noch nicht. Das liegt sicher auch an Corona. Ohne Fans im Stadion fehlt so etwas wie der "Urknall" dieser Aufholjagd. Der entscheidende Treffer, der Schlusspfiff und kollektive Jubelarien. Auch eine Feier vor dem Theater gibt es nicht, ein Fest auf dem Gutenbergplatz mit 20.000 Fans wäre sicherlich ein gebührender Rahmen gewesen, um diesen Klassenerhalt zu würdigen.

Nach nur zwei Spielen in der neuen Bundesliga-Saison war die Zeit für Trainer Achim Beierlorzer bei Mainz 05 schon abgelaufen Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Beierlorzer wurde nicht nur die sportliche Misere zum Verhängnis, sondern auch die Entscheidung, Stürmer Adam Szalai wegen mangelnder Fitness zu suspendieren. Die Mannschaft zeigte sich solidarisch, streikte. Nach dem folgenden 1:4 gegen Stuttgart musste Beierlorzer gehen. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte sollte es dann richten. Aber auch er hatte nur mäßigen Erfolg. Nach sechs Punkten aus zehn Spielen und dem Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Bochum war auch für Lichte kurz vor Ende des Jahres Schluss. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Kurz vor Weihnachten bat der damalige Sportvorstand Rouven Schröder um die Auflösung seines Vertrags. Er müsse zu 100 Prozent hinter dem stehen, was er tue, sagt Schröder. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Zudem wurde bereits Christian Heidel als neuer Sportvorstand gehandelt. Schröder fürchtete, in seinen Befugnissen beschnitten zu werden. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Zu Jahresbeginn kommt ein alter Bekannter: Bo Svensson. Der Däne bringt neuen Schwung, gibt der Mannschaft Selbstvertrauen, zeigt ihr den richtigen Weg. Svensson führt die Mainzer in die Erfolgsspur zurück. Die Mannschaft spielt eine beeindruckene Rückrunde. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Svensson hauchte der Mannschaft neues Leben ein. In der Winterpause verließ Jean-Philippe Mateta den Verein. Der bis dahin mit sieben Toren beste Stürmer der 05er wechselte zu Chrystal Palace in die englische Premier League. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Welcome back am Bruchweg! Mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt kamen zwei mit "Stallgeruch". Auch sie trugen ihren Anteil dazu bei, der Mannschaft die Überzeugung und das Selbstvertrauen zurückzugeben. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Unter Bo Svensson entwickelte sich Mainz 05 zum "Favoritenschreck", besiegte unter anderem Spitzenmannschaften wie Leipzig oder Mönchengladbach. Der 2:1-Sieg über Rekordmeister Bayern München am 24. April war der größte Coup und ein Riesenschritt zum Klassenerhalt. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Mit dem Punktgewinn am 32.Spieltag in Frankfurt hatten es die Mainzer tatsächlich geschafft. Sie konnten nicht mehr direkt absteigen. Der Relegationsplatz war nur noch theoretisch möglich, der Klassenerhalt zu 99,9 Prozent geschafft. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen

Denn es ist gerade mal fünf Monate her, dass Christian Heidel das "Ja-Wort" gegeben hat, seinem Herzensverein in dieser fast ausweglosen Situation zu helfen. Mit Martin Schmidt und Bo Svensson hat er an Weihnachten die entscheidenden Weichen gestellt. Ziel war niemals nur den Klassenerhalt zu schaffen. Die Strategie war eher mittelfristig angedacht. Zurück zu Mainzer Tugenden, um für den Fall des möglichen Abstiegs gerüstet zu sein.

Überragende Rückrunde

Das, was in der Rückrunde passiert ist, hat wohl selbst die Verantwortlichen überrascht. "Irgendwie vielleicht in die Relegation retten", haben die Optimisten vielleicht gehofft. Aber dass Mainz 05 schon am 33. Spieltag den Klassenerhalt sicher hat, ist eine der größten sportlichen Sensationen der vergangenen Jahre in der Bundesliga. Vielleicht so etwas wie eine gefühlte "Deutsche Meisterschaft" für manche 05-Anhänger.

Umbruch für die Zukunft

Ein großer Umbruch steht dem Verein bevor. Etliche Verträge und Leihgeschäfte laufen aus. Von dem einen oder anderen Spieler wird sich der Verein noch trennen wollen. Bo Svensson wird einen Kader nach seinen Wünschen zusammenstellen. Ob der ähnlich erfolgreich sein kann, wie Mainz 05 in der Rückrunde, bleibt abzuwarten. Aber zuzutrauen ist es dem Trainer aus Dänemark, der in seinen ersten fünf Monaten als Trainer in der Bundesliga schon Geschichte geschrieben hat.