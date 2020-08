Wenn Ablösesummen dahinschmelzen und der Markt einbricht, dann sind die Sportchefs der Clubs gefragt. Beim 1. FSV Mainz 05 ist das Rouven Schröder. Im SWR-Gespräch sagt er, wie er mit den neuen, krisenbedingten Umständen zurechtkommt und, ob Stürmer Mateta bleibt.

Der Sportvorstand der Mainzer wirkt gelassen wie immer, doch der Druck in dieser Sommer-Transferperiode ist höher als sonst. Der Kader platzt aus allen Nähten. Aktuell stehen 28 Profis beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Mainz muss abspecken, doch das ist gar nicht so einfach.

Schröder verspürt "keinen Druck"

Seit Corona ist vieles anders. Doch für Schröder ist das kein großes Problem. "Wir werden viele Spiele haben und auch ohne Winterpause spielen müssen. Es werden Verletzungen kommen. Ich kann mit dem Begriff Bläh-Kader nichts anfangen. Entscheidend ist, dass das Training inhaltlich sehr gut abläuft und der Konkurrenzkampf hoch ist." Trotzdem solle noch der ein oder andere Spieler abgegeben werden. "Aber wir haben keinen Druck", bestätigt der 44-Jährige.

"Transfers wie Diallo oder Gbamin sind auch in diesem Jahr möglich"

In der Vergangenheit hat sich Mainz 05 als Sprungbrett für hoffnungsvolle Nachwuchsspieler einen Namen gemacht. Aussichtsreiche Talente wurden verpflichtet und nach einigen Jahren für zweistellige Millionensummen wieder transferiert. Beispiele: Jean-Philippe Gbamin (25 Millionen Euro) oder Abdou Diallo (28 Millionen Euro). Auf diese Art und Weise hat sich Mainz 05 in der Bundesliga sportlich, aber vor allem auch finanziell etablieren können. Obwohl bei vielen Clubs die Budgets für Transfers durch die Corona-Krise eher kleiner wurden, schließt Schröder zukünftige Mainzer Verkäufe in dieser Größenordnung trotzdem nicht aus. "Das ist möglich auch in diesem Jahr. Vielleicht nicht in der Schnelle. Wir müssen nicht verkaufen. Von daher ist es auch nicht der Fall, dass wir dahingehend etwas zu vermelden haben."

Anfragen wegen Mateta, aber keine Verhandlungen

Aktuell liebäugelt 05-Torjäger Jean-Philippe Mateta mit einem Wechsel nach England. Vor Corona wurde sein Marktwert zwischenzeitlich auf rund 25 Millionen Euro taxiert. Jetzt soll Premiere League Club Crystal Palace lediglich 15 Millionen bieten. Das wären 40 Prozent Wertverlust. Auch bei dieser Personalie bleibt Rouven Schröder völlig entspannt. "Trotz der holprigen Saison sind gewisse Spieler gefragt. Wir haben entsprechende Nachfragen, dabei ist es aber geblieben. Es ist weder verhandelt worden, noch konkreter etwas Schriftliches eingegangen. Natürlich kann es sein, dass mal ein Angebot reinkommt, das wir als Mainz 05 nicht außer Acht lassen können." Heißt konkret: Mateta bleibt? "Stand jetzt, wüsste ich nicht wo er in der nächsten Saison spielen sollte. Außer in Mainz", fügt der Sportvorstand lächelnd hinzu.