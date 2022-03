05-Keeper Robin Zentner zur Vertragsverlängerung: "Weil alles passt"

Für den Mainzer Torhüter war es ein perfektes Wochenende. Nach dem klaren 4:0 Sieg gegen Bielefeld konnte Robin Zentner bestens gelaunt und entspannt über seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025 sprechen.

Als die Meldung kurz vor der Partie am vergangenen Samstag über die Stadionleinwände verkündet wurde, brandete bei den 25.000 Mainzer Fans großer Jubel auf. Zentners Bild und die Jahreszahl "2025" waren dort zu lesen. Der Stammkeeper und Ur-05er bleibt den Rheinhessen weiter und langfristig erhalten. Und die Begründung liefert der Publikumsliebling in SWR Sport in Rheinland-Pfalz: "Weil alles passt. Der Verein hat im letzten Jahr eine gute Entwicklung genommen. Die Teamstruktur passt wieder richtig gut, die Führungsriege macht eine super Arbeit, der Trainer macht eine super Arbeit. Es macht mir sehr viel Spaß und ich bin gerne in Mainz."

"Bruchweg ist Heimat"

Den Mainzer Bruchweg, das Trainingszentrum des Bundesligisten, bezeichnet der 27-Jährige als "meine sportliche Heimat". Seit 2006 spielt Zentner bei den Rheinhessen. Und auch sein Torwart-Trainer Stephan Kuhnert spielte eine wichtige Rolle bei der der Verlängerung seines Vertrags. "Ich habe mit Kuhni einen Torwart-Trainer, auf den ich mich verlassen kann. Er kennt mich, ich kenne ihn. Wir wissen, wie wir zusammen trainieren wollen. Ich weiß, was er von mir erwartet und was er aus mir für einen Torwart machen will."

Seit 2014 trainiert Robin Zentner bei den Mainzer Profis unter Torwart-Trainer Stephan Kuhnert imago images Imago/Horstmüller

Prägende Erinnerungen an seine bisherige 05er-Zeit hat der in Rüdesheim am Rhein geborene Profi mehr als genügend. "Der Aufstieg mit der zweiten Mannschaft damals, aber auch die schwierige Phase in der letzten Saison, wo wir das Ruder noch rumreißen konnten. Aktuell aber auch diese gute erste Saisonhälfte", zieht der 1,94 Meter Hüne Bilanz.

Keeper mit Top-Bilanz

Bislang blieb der 05-Keeper neunmal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Ein Spitzenwert. Kein Torwart hat mehr "Zu-Null-Spiele" aktuell als Robin Zentner. "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dieser Saison. Ich bin gesund, das ist das Wichtigste. Und ich konnte bisher jedes Spiel machen." Es läuft momentan richtig gut für Robin Zentner und Mainz 05.