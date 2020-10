Es hatte sich angedeutet, nun ist es amtlich: Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste von Ridle Baku vom 1. FSV Mainz 05 gesichert.

Der 22 Jährige, der auf mehreren Positionen in der Verteidigung und im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, unterschreibt für fünf Jahre bis 2025. Beim VfL wird der Rechtsfuß, der nach Stürmer Bartosz Bialek der dritte Neuzugang für Grün-Weiß in der noch jungen Saison ist, mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Torschütze beim Ligadebüt

Der gebürtige Mainzer begann mit dem Fußballspielen bei den 05ern, durchlief beim FSV alle Jugendmannschaften und schaffte dort auch im Sommer 2017 den Sprung in den Männerbereich. Nach einem ersten Einsatz für das Profiteam der Mainzer am 19. Dezember 2017 beim 3:1-Erfolg über den VfB Stuttgart im Achtelfinale des DFB-Pokals, feierte er seinen ersten Ligaeinsatz am 29. April 2018 beim 3:0-Sieg über RB Leipzig, zu dem er auch gleich seinen ersten Treffer beisteuerte.

Seither kam er im Trikot der Rheinhessen auf 50 Bundesligapartien und drei Tore. Zudem durchlief er ab der U18 alle deutschen U-Nationalmannschaften und trug zuletzt in sechs Partien das Trikot der U21-Auswahl des DFB.

Zehn Millionen Euro als Ablöse im Gespräch

"Die besten Voraussetzungen" "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich habe dem FSV Mainz 05 alles zu verdanken und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber ich habe gespürt, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen und dafür finde ich in Wolfsburg die besten Voraussetzungen vor", sagte Baku in einer Mitteilung zu seinem Wechsel. Die Ablösesumme sollt laut Medienberichten bei knapp zehn Millionen Euro liegen.