Rekordstudiogast: Mainzer Sportvorstand Christian Heidel

Mainz-05-Sportvorstand Christian Heidel ist am kommenden Sonntag (02. Mai) Gast im SWR Fernsehen in der Sendung "SWR Sport RP". Heidel ist Rekordhalter - es wird sein Studiobesuch Nummer 31 werden.

In Guten, wie in schlechten Zeiten. Christian Heidel kommt über die Jahre 29 Mal zu "Flutlicht", wie die SWR Sportsendung bis Mitte 2019 heißt. Auch im Mai 2003. Es ist der bis dahin bitterste Moment in der Vereinsgeschichte. Ein Tor fehlt damals zum Bundesliga-Aufstieg. Christian Heidel steht dennoch Rede und Antwort.

Aufstieg 2004 - Heidel kommt ins SWR Studio

Nur ein Jahr später endlich klappt der Aufstieg. Und klar, Heidel kommt am Abend des 23. Mai 2004 in die SWR Sport Sendung. 1997 ist er zum ersten Mal bei Flutlicht. Hauptberuf damals: Geschäftsführer eines Autohauses. Jede frei Minute Manager für Mainz 05. Diese Berufsbezeichnung mag er Mitte der 1990er noch nicht: "Der hochtrabende Begriff Manager, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit", sagt Heidel im SWR Studio.

Von 1992 bis 2016 und wieder seit 2020 ist Heidel der "05-Boss". Der 58-Jährige etabliert über die Jahre den Verein im deutschen Profifußball, aber er ist nicht immer der Mainzer Messias. Er erträgt heute wie damals Kritik und er spart auch nicht mit Kritik an der Berichterstattung von Flutlicht.

Rekordhalter vor Strutz, Kuntz und Klopp

Keiner ist so oft zu Gast wie Christian Heidel. Mit der nächsten Sendung am kommenden Sonntag 31 Mal. Harald Strutz kommt auf 28 Auftritte. Stefan Kuntz auf 26 und Jürgen Klopp nur auf schlappe 21.