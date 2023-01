Das erwartet Mainz 05 im Trainingslager in Marbella

Der FSV Mainz 05 ist ins Trainingslager nach Marbella gereist. Die Rheinhessen bereiten sich in Spanien auf den Start der Bundesliga am 21. Januar vor.

Wo ist das Trainingslager des FSV Mainz 05?

Es geht in die Küstenstadt Marbella an der Costa del Sol. Das Hotel der Mainzer ist knapp 15 Kilometer vom Marbella Football Center entfernt. Profiklubs aus ganz Europa trainieren dort. Was nach Sonne, Meer und Erholung klingt, wird für die 05-Kicker aber richtig anstrengend. Denn schon kurz nach der Ankunft bittet Mainz-Coach Bo Svensson seine Profis direkt zu einer Trainingseinheit. In Andalusien wird geschuftet, daran ließ der Däne vor dem Abflug keine Zweifel aufkommen: "Wir werden daran arbeiten, dass wir die Intensität in unserem Spiel permanent hinbekommen. Es gibt in vielen Bereichen Steigerungspotenzial und deswegen genug Arbeit." Das lässt sich bei den klimatischen Bedingungen in Spanien dann doch etwas angenehmer umsetzen als im regnerischen Mainz.

Wie sieht das Programm bis zum Rückrundenstart aus?

Intensiv trifft es am besten. Das Programm ist straff durchgetaktet. Bis zum 11. Januar ist der FSV in Marbella. In diesem Zeitraum ist neben den Trainingseinheiten auch ein Testspiel geplant. Am 10. Januar treffen die Rheinhessen auf den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Nach der Rückkehr aus Spanien steht ein zweiter Test an. Im Bruchwegstadion erwartet der FSV am 14. Januar die TSG Hoffenheim. Die Partie ist die Generalprobe vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart, der dann eine Woche später am 21. Januar ansteht.

Wer ist in Marbella mit dabei?

Insgesamt 30 Spieler nimmt Mainz 05 mit ins Trainingslager. Aus dem Profi-Kader bleiben nur der zwei Spieler in der Heimat. Der am Oberschenkel verletzte Marlon Mustapha und Nelson Weiper, der seine Abiturprüfungen schreibt. Einige mitreisende 05er kämpfen aber nach wie vor mit ihren Verletzungen. Dazu gehören Jonathan Burkardt (Knie), Anton Stach (Fuß), Karim Onisiwo (Zeh) und Stefan Bell (Muskelfaseriss). Der Österreicher Onisiwo und Innenverteidiger Bell sollen aber schon in den kommenden Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei den anderen beiden Akteuren ist kein Zeitpunkt vorhersehbar.

Ob Jonathan Burkardt überhaupt beim Auftakt gegen den VfB Stuttgart mitwirken kann, lässt sich schwer prognostizieren. Der Stürmer wird nach seiner Knie-OP behutsam aufgebaut. Auch mit Maxim Leitsch dürfen die Mainzer wohl kaum in absehbarer Zeit rechnen. Wann Leitsch - nach einem Erschöpfungssyndrom und einem Infekt - wieder zur Verfügung steht, ist ungewiss. Der 24-Jährige muss erstmal wieder seine körperlichen Defizite aufarbeiten. Der eigene Nachwuchs des FSV darf sich dagegen in Andalusien von seiner besten Seite zeigen. Gleich sieben Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum nimmt Trainer Svensson mit ins Trainingslager.

Wer könnte noch kommen beim FSV Mainz 05?

Einen Neuzugang will Mainz 05 mindestens noch holen. Bevorzugt auf der Innenverteidiger-Position. Nach dem Abgang von Niklas Tauer zu Schalke 04 (Leihe bis Sommer 2024) fehlt Trainer Bo Svensson eine zusätzliche Abwehr-Option. Zum Thema Winter-Transfers äußerte sich der Däne dementsprechend recht deutlich. "Wir schauen uns den Markt an. Wenn es Sinn macht, wollen wir uns verstärken. Mit der sportlichen Leitung ist alles klar abgesprochen." Namen kursieren einige. Beispielsweise der von Marton Dardai von Hertha BSC oder auch der von Patric Pfeiffer vom Zweitligisten Darmstadt 98.