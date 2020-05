Christian Heidel erlebt die Corona-Krise auf Mallorca hautnah mit. Den Re-Start in der Bundesliga begrüßt er ausdrücklich. Im Podcast "Nur der FSV" spricht der ehemalige Manager von Mainz 05 darüber, warum er sich über so manche aktuelle Diskussion und Kritik am Profi-Fußball nur wundern kann. mehr...