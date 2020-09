Pleite zum Auftakt: Mainz 05 darf in Leipzig nur kurz hoffen

Missglückter Start in die neue Bundesliga-Saison: Am ersten Spieltag verlor der 1. FSV Mainz 05 bei RB Leipzig mit 1:3 (0:2). Dabei offenbarte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer vor allem in der Defensive große Schwächen.