Der 1. FSV Mainz 05 ist mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Jetzt haben die Rheinhessen zwei Heimspiele hintereinander. Am Samstag gastiert Bayer Leverkusen in Mainz, eine Woche später Borussia Mönchengladbach. Am 27. Oktober steht dann noch die diesjährige turnusmäßige Mitgliederversammlung ins Haus. Auf der Tagesordnung: Wahl des Aufsichtsrates und des Vorstandsvorsitzenden.

Sportlich läuft es nicht

Die Mannschaft hat bisher sowohl spielerisches Geschick als auch leidenschaftlichen Einsatz vermissen lassen. Bei der 0:4 Niederlage gegen Union Berlin ist das Team sieben Kilometer weniger gelaufen, als der Gegner. Das ist viel, lässt viel Interpretationsspielraum zu und gibt Anlass zu Spekulationen. Nachdem Jan-Moritz Lichte als Cheftrainer übernommen hatte, wollte die Mannschaft (nach dem Spielerstreik und der Entlassung von Achim Beierlorzer) wieder zusammenrücken. Das ist nicht geschehen. Neue Impulse: Fehlanzeige.

Der Auftritt der Mannschaft war eher ein "weiter so" als ein "Neuanfang". Die Länderspielpause sollte genutzt werden, um an einer neuen Ausrichtung zu arbeiten - die ist dringend nötig. Mainz 05 steht mit Null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 auf dem vorletzten Platz der Bundesliga.

Die nächsten Aufgaben

Mit Bayer Leverkusen kommt am Samstag eine Spitzenmannschaft in die Mainzer Arena. Die Werks-Elf hat in den ersten drei Saisonspielen noch nicht gewonnen und braucht einen Sieg, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Und dann kommt eine Woche später Borussia Mönchengladbach, das sich nach Bayern München, Borussia Dortmund und RB-Leipzig zur vierten Kraft in der Bundesliga entwickelt hat. Gehen beide Partien verloren stehen die Mainzer schon nach fünf Spielen am sportlichen Abgrund.

Die Verantwortung

Sportlich ist Rouven Schröder für die Kaderzusammenstellung und die Trainerauswahl verantwortlich. Der Vorstand Sport hat seit seinem Amtsantritt 2016 bereits drei Trainer entlassen. Anstatt nach der Freistellung von Achim Beierlorzer einen klaren Schnitt zu machen, setzte Schröder auf eine interne Lösung. Jan-Moritz Lichte rückte vom Assistenz- zum Cheftrainer auf. Neue Impulse: Fehlanzeige. War das eventuell eine Entscheidung aus finanziellen Zwängen heraus?

Jetzt soll Ex 05-Trainer Sandro Schwarz vor einer Verpflichtung bei Dinamo Moskau stehen. Unterschreibt Schwarz in Moskau, so stünde er nicht mehr auf der Gehaltsliste des1. FSV Mainz 05. Das würde den Rheinhessen einen neuen finanziellen Spielraum verschaffen, vielleicht doch noch einen externen Trainer zu verpflichten.

Die Mitglieder

Am 17. Oktober findet die diesjährige turnusmäßige Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 statt. Hier wollen sich der Aufsichtsratsvorsitzende Detlev Höhne und der Vorstandvorsitzende Stefan Hofmann in Ihren Ämtern bestätigen lassen. Zwei Männer, die Kraft ihrer Ämter die Aufgabe haben, Entscheidungen im Klub mitzubestimmen beziehungsweise zu kontrollieren. Sie haben den Vertrag mit Rouven Schröder vorzeitig von 2022 bis 2024 verlängert. Die Vertragsverlängerung mit dem damaligen Trainer Achim Beierlorzer im vergangenen November, verantworten Rouven Schröder und Stefan Hofmann. Diese Entscheidung wurde allerdings ohne Zustimmung des Aufsichtsratsvorsitzenden Detlev Höhne getroffen. Das heißt: Dafür ist nur der 05-Vorstand verantwortlich.

Seit einigen Tagen werden die Stimmen im Umfeld des Vereins lauter, die sich Christian Heidel in verantwortlicher Position bei den 05ern zurückwünschen. Die Bewerbungsfrist für Aufsichtsrat und Vereinsvorsitz ist bereits abgelaufen. Heidels Name soll nicht draufstehen. Die Listen sind allerdings noch nicht veröffentlicht. Weder vereinsintern noch außerhalb. Die Prüfung der Bewerbungen dauern aktuell noch an. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Quo vadis Mainz 05…