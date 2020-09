Es hat lange gedauert. Am Ende aber dennoch souverän, steht Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Erfreulicher Randaspekt im Spiel gegen Havelse: Die jungen Talente aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum.

Lange Zeit drohte Mainz 05 wieder eine Blamage in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. "Wir müssen als Mannschaft besser verteidigen. Das war manchmal wild, das darf uns nicht passieren", sagte der Sportvorstand Rouven Schröder nach dem lange Zeit schwachen Pokal-Auftritt. 5:1 gegen den Regionalligisten TSV Havelse, das sieht deutlicher aus als es war. Bis zur 57. Minute lagen die Mainzer in Rückstand, eine Viertelstunde vor Schluss stand es unentschieden. Erst als den Regionalligaspielern aus Niedersachsen die Puste ausging, setzte sich Mainz durch.

Positiv: Viele Spieler aus dem eigenen NLZ

Zum Anpfiff der Partie gegen Havelse standen mit Torhüter Robin Zentner, Abwehrspieler Ridle Baku und Stürmer Jonathan Burkhardt drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum auf dem Platz. Sehr zur Freude von Präsident Stefan Hofmann: "Da sind wir sehr stolz drauf", sagte Hofmann in der SWR Fernsehsendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz". "Wir haben mittlerweile, glaube ich, den größten Anteil an an Eigengewächsen im Kader, national und international. Und jetzt muss es uns gelingen, diese Spieler dann auch in den Kader beziehungsweise in die Startformation zu bringen".

Trainer Achim Beierlorzer wechselte im Laufe des Spiels sogar noch drei weitere Jungs aus dem eigenen Nachwuchs ein. Leandro Barreiro, Niclas Tauer und Paul Nebel. Letztgenannter könnte sogar noch in der U19 spielen, sorgte aber mit seiner unbekümmerten Spielweise in der Vorbereitung für Furore im Kader und wurde mit seiner Einwechslung im Pokalspiel belohnt. Sein Dank: Nebel bereitete zwei Tore der Mainzer vor. "Wenn man dann diese jungen Burschen sieht, da muss man sagen, dass es schon so der Fußball ist, den wir uns vorstellen. Herzerfrischend, mit Leidenschaft, intuitiv. Gerade Paul Nebel ist ein Instinktfußballer", schwärmt Hofmann. Der Präsident war Mitbegründer des Mainzer NLZ und hat viele Talente noch selbst entdeckt und gefördert.

Der Mainzer Kader steht

Auf dem Transfermarkt erwartet Stefan Hofmann keine großen Aktivitäten mehr. Es könnten aus seiner Sicht noch Kleinigkeiten passieren. "Gravierende Veränderungen können wir uns ja gar nicht leisten", sagt er und weist sofort auf den in der abgelaufenen Saison so oft kritisierten mangelnden Teamgeist hin: "Das hört sich dann so an, als hätte es diesen Zusammenhalt nicht gegeben. So ist es ja nicht. Wir haben ja durchaus, auch mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schwankungen, auch in der letzten Saison sehr gute Spiele gehabt, das dürfen wir nicht verkennen".

Was spricht für den besseren Zusammenhalt?

Von Grüppchenbildung war vor allem medial oft die Rede im Mainzer Team. Diesem Eindruck haben alle Verantwortlichen immer wieder vehement widersprochen. Stefan Hofmann sieht Verbesserungen: "Die Mannschaft ist zunächst mal zusammen geblieben und ich glaube wir haben sehr viel Qualität da drin". An kleinen Stellschrauben wurde, so Hofmann, intensiv gearbeitet. "Die Mannschaft benötigt mehr Stabilität, mehr Widerstandsgeist, insgesamt eine geschlossene Arbeit". Fazit des Präsidenten, der im Oktober auf der Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre gewählt werden will: "Wir haben wirklich eine gute Truppe".