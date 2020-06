Der Vize-Kapitän bei Mainz 05, Stefan Bell, fordert eine vereinsinterne Diskussion über den Weg, den die Mainzer künftig in der Personalplanung und der Spielausrichtung gehen wollen. Vielen Spielern fehle es an Identifikation mit dem Verein und der Region.

Stefan Bell ist bekannt für klare Worte, sein analytisches Denken. Er hat keine Scheu davor, auch einmal anzuecken. Dies beweist er einmal mehr im Podcast "Nur der FSV". Auf die Frage, wie die Kündigung eines Vereinsmitgliedes mit einer rassistischen Begründung in der Mannschaft diskutiert wurde, erklärt Bell: "Es ist klar, dass wir gerade im Profisport und im Fußball so international sind und multikulti und jeden Tag zusammen trainieren, dass das im täglichen Miteinander kein Thema ist."

In Mainz gibt es eine zu hohe Fluktuation

Rassismus erteilt er eine klare Absage. Er fordert, die Bedenken vieler Fans, die sich nicht mehr mit der Mannschaft und dem Verein identifizieren, ernst zu nehmen. "Wir sind schon ein wenig von unserem angestammten Weg abgekommen, was den Ansatz angeht in der Kaderzusammenstellung im Gesamten. Mir geht es da nie um einzelne Spieler. Ich würde mir mehr Spieler wünschen, die lange in Mainz bleiben, dass wir nicht so viel Fluktuation haben. Das schadet irgendwo der Mannschaft, der Hierarchie, der Spielweise, wenn die Leute zu oft wechseln und nicht lange da sind. Und das macht es für die Fans ein Stück weit schwerer, sich damit zu identifizieren."

Bell würde gerne in Mainz verlängern

Einer, der sich seit 13 Jahren mit Mainz 05 identifiziert, ist Bell selbst. Doch sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Dies, so Bell, habe aber nichts mit einer nötigen Diskussion innerhalb des Vereins zu tun. Er möchte differenzieren zwischen dem großen Ganzen und seinem eigenen Schicksal.

Ein wenig hadert er mit den Folgen der Corona-Krise und der Hängepartie um seine Vertragsverlängerung: "Na klar wäre es ein bisschen angenehmer, wenn man wüsste, wie es vertraglich weitergeht, wenn man noch eine Sicherheit hätte, was ich auch die letzten Jahre immer hatte, weil ich vorzeitig verlängert habe. Aber man muss halt akzeptieren, dass dieser Sommer schon speziell ist."

Drin bleiben und nächstes Jahr in die Europa League

Wie sehr er sich mit Mainz 05 identifiziert, macht er aber auch klar. Er ist fest davon überzeugt, dass in den letzten vier Spielen der Saison genug Punkte zusammenkommen für den Klassenerhalt. Und auf die Distanz-Regelungen (die Aufzeichnung des Podcasts fand via Videoschalte statt) angespielt, verspricht er mit einem Augenzwinkern: "Ich verlängere, wir bleiben in der Liga und dann diskutieren wir nächstes Jahr im Studio, wie wir am besten in die Euro-League kommen."