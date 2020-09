Corona und die Folgen für Fußball-Fans: Wie ist das aktuelle Verhältnis zwischen den Mainzer Fans und dem Verein? Was sind Erwartungen der 05-Anhänger an den Club? Sebastian "Seppo" Schneider, der Vorsitzende der Supporters Mainz, gibt Einblicke im SWR Sport Podcast "Nur der FSV".

Corona und seine Folgen drücken auf das Fan-Gemüt. Als "extrem schwierig", stuft Seppo Schneider die Corona-Zeit aus Anhängersicht ein. "Da spreche ich, glaube ich, für alle Fußball-Fans. Das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ist eine Extremsituation. Es wird in dieser Zeit sehr deutlich wie sich der Fußball entwickelt hat." Aus seiner Sicht werden vor allem zu sehr die wirtschaftlichen Faktoren in den Vordergrund gestellt. "Fußball ist Business, ein pures Produkt", sagt Schneider im SWR Sport Podcast "Nur der FSV".

Obwohl wieder eine gewisse Zuschauerzahl in den Stadien erlaubt ist, zieht es den 35-Jährigen aktuell nicht in die Mainzer Arena. "Ich habe lange mit mir gerungen. Und ich habe ja auch eine Rolle (als Vorsitzender Supporters Mainz). Aber das Stadionerlebnis, das ich da erleben würde, würde mich so treffen, dass ich lieber zu Hause bleibe. Da würde mir zuviel fehlen." Er befürchtet eher eine Testspiel-Atmosphäre.

Austausch und Dialog mit dem Verein

Anfang August wurde ein offener Brief der 05-Fans an den Mainzer Vorstandsvorsitzenden Stefan Hofmann verfasst. Das anschließende Treffen zwischen dem 05-Boss und den Anhängern bezeichnet Seppo Schneider als "ersten sehr guten Schritt. Wir waren viele Stunden zusammen und wir waren uns in vielen Punkten einig. Es gibt aber eine große Gruppierung von Fans, die sich von Mainz 05 nicht abgeholt fühlen."

Beim Thema Zuschauerschwund und dem geringen Interesse an Auswärtsfahrten (vor der Corona-Pandemie), sieht Schneider auch ein gewisses Versäumnis bei den Fans. "Wir haben beim Umzug vom Bruchwegstadion in die Arena die Leute nicht richtig mitgenommen." Trotzdem merkt Seppo Schneider auch, dass in den "letzten Jahren die emotionalen Höhepunkte fehlen", um wieder mehr Zuschauer und Fans an Mainz 05 zu binden beiehungsweise zu halten. Ob die verpassten Aufstiege oder der dann geschaffte Sprung in die Bundesliga 2004 - solche Momente schweißen zusammen und verbinden.

Der Supporters-Chef wünscht sich für die Zukunft mehr Transparenz von seinem Herzensverein. Besonders in fan-politischen Themen. "Viele Fans erwarten eine gewisse Positionierung. Wenn bei der DFL etwas besprochen wird, gibt es die Erwartungshaltung der Mitglieder, da als Verein nach vorne zu gehen."