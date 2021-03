per Mail teilen

Der Wunsch bei Jonathan "Jonny" Burkardt war immer klar: Fußball-Profi. Seit 2018 hat er ihn sich erfüllt. Er spielt in der Bundesliga, bei seinem 1. FSV Mainz 05. Doch trotz seines klassischen Wegs durch das Nachwuchsleitungszentrum - Druck hat sich Burkardt nie gemacht. Im Podcast "Nur der FSV" spricht der Offensivmann über mündige Nachwuchs-Spieler, Werte im Verein und warum er nichts von Social-Media hält.

Man merkt sofort, Jonny Burkardt hat Spaß am Podcast. Gut gelaunt, dazu ehrlich und authentisch erzählt der 20-Jährige im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" über seinen Werdegang bei Mainz 05, den er gänzlich ohne eigenen Druck durchgezogen hat. "Im NLZ habe ich mich immer total frei gefühlt. Den Gedanken 'ich werde sowieso Profi' hatte ich nie. Ich habe immer Fußball gespielt, um Spaß zu haben." Geerdet wird der Offensivspieler zu Hause in Darmstadt von der Familie. Dieses Umfeld , abseits der Fußball-Welt, braucht der Jung-Profi. "Das ist sehr wichtig. Da ist meine Familie, meine Freunde. Das hilft enorm, um vom Fußball auch mal wegzukommen."

Wertvermittler bei Mainz 05

Burkardt ist das klassische Beispiel für "den Weg zum Profi". Seit der U15 durchlief er alle Nachwuchsmannschaften bei Mainz 05. Den Werten des Klubs fühlt er sich dadurch noch mehr verpflichtet. "Dadurch, dass Mainz in allen Jugendmannschaften die gleichen Richtlinien und Prinzipien vermittelt, weiß man auch in schwierigen Phasen, was Mainz 05 ausmacht."

Trotz seines jungen Alters ist Burkardt einer, der schon auch mal das Wort ergreift. Im richtigen Rahmen, wie er betont. "Wichtig ist, seine Rolle zu erkennen und auch wahrzunehmen. Aber mit gefühlten drei Bundesligaspielen bist du nicht dazu berechtigt das Wort zu ergreifen in der Halbzeitpause. Ich glaube trotzdem, dass unsere Rolle enorm wichtig ist, weil wir genau wissen, was wir rein bringen können." Mittel und Wege, die Meinung oder Dinge anzusprechen, gibt es genug.

Keine Lust auf Social-Media

Trotz seines jungen Alters wirkt Burkardt sehr reflektiert. Selbstdarstellung auf Internet-Plattformen oder die Sucht nach Anerkennung im Netz sind ihm fremd. Er hat keinen Instagram, oder Facebook-Account. "Ich möchte mich da raushalten. Die ganzen Kommentare und der ganze Hype, der durch Social-Media entstehen kann, kann einen ganz schön vom Weg abbringen kann." Seine Freunde nervt die "Social-Media-Abstinenz" schon ab und an. Aber für Burkardt ist das reine Zeitverschwendung.

Begeistern kann er sich, wenn dann nur für die Spielekonsole. Klar, dass darauf Fußball gespielt wird. Gerne dann auch online mit den Freunden oder Teamkollegen. Einzig sein Defensivwert beim Spiel "FIFA" nervt ihn: "Der ist schon ein bisschen böse. Den muss ich langsam verbessern." Jonny Burkardt ist einer, der mit 20 Jahren auch gerne über den Fußballtellerrand hinausblickt.