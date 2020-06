Zwei Punkte aus vier Spielen holten die Mainzer nach dem Re-Start der Bundesliga. Die Niederlage gegen Hoffenheim hat die 05er noch tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen. Kapitän Danny Latza, zeigt sich im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" optimistisch, aber auch selbstkritisch.

Ein Derby steht bevor und durch die Geisterspiele ist alles anders als sonst. Die Mannschaft schmort im eigenen Saft - Impulse von außen, von den Fans gibt es nicht. Selbstmotivation der Mannschaft ist gefragt. Damit sind der Trainer und die Führungsspieler beim FSV Mainz 05 besonders gefordert.

Einer dieser Leader ist Danny Latza. Vor der Saison vom damaligen Trainer Sandro Schwarz zum Kapitän ernannt, sieht er seine Rolle als eine ganz wichtige im Mainzer System an. Gemeinsam mit den anderen erfahrenen Kickern wie Daniel Brosinski, Stefan Bell und Alexander Hack redet er viel mit den jungen Kollegen, versucht ihnen die Angst zu nehmen.

05-Kapitän Danny Latza: "Ich bin überzeugt, wir bleiben drin" Danny Latza kennt sich aus im Abstiegskampf. Der Kapitän von Mainz 05 glaubt, dass alle in der Mannschaft jetzt den Ernst der Lage erkannt haben. Als Leader der Mannschaft gehört es auch zu seinen Aufgaben, die Teamkollegen zu pushen. Auf und neben dem Platz

Nach Bandscheibenvorfall wieder topfit

Lange fiel Latza bei den Mainzern aus. Ständigen Rückenschmerzen folgte eine Bandscheibenoperation. Jetzt ist er wieder fit. Und musste einiges in seinem Trainingsalltag umstellen: Vor jeder morgendlichen Einheit bereitet er sich in der Halle des Trainingszentrums am Bruchweg auf die eigentliche Einheit vor. Hauptaufgabe: Den Rücken zu stärken. Der Verschleiß der Bandscheibe und die Operation machen es nötig, mehr zu tun. Aber das kommt Latza entgegen. Er bezeichnet sich als sehr selbstkritisch und sieht sich als einen, der immer noch mehr aus sich herausholen will.

Rhein Main Derby gegen Eintracht Frankfurt

Das bevorstehende Geister-Derby gegen die Eintracht (Samstag, 15:30 Uhr) ist ein ganz wichtiges Spiel für Latza und die 05er. Auf der einen Seite sei es ein Vorteil, dass in der sonst so lauten Frankfurter Arena keine Eintracht-Fans dabei sein werden. Auf der anderen Seite genießt es Latza, gegen ein volles Stadion zu spielen. "Gegen Fans, die pfeifen und gegen dich sind", erklärt der Mainzer Kapitän, mache es ihm besonders viel Spaß. Aber das fällt alles weg. Wie auch die Unterstützung der eigenen Fans unter der Woche und am Samstag. Gemeinsam wird die Mannschaft das Nachholspiel der Frankfurter gegen Bremen gucken. Gegen beide Teams müssen sie im Saisonschlussspurt noch ran.

Latza glaubt, dass einige in der Mannschaft das Hin und Her um die Fortsetzung der Saison verunsichert hat. "Da wurde vielleicht im Training nicht immer Vollgas gegeben", sagt der 30-Jährige. Das sei jetzt aber anders. "Alle haben den Ernst der Lage erkannt". Deshalb ist er auch zuversichtlich, dass es klappt: Mit dem Klassenerhalt und mit einem Sieg im Rhein-Main-Derby.