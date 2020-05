Ex-Profi Christof Babatz leidet mit seinen 05ern. Die durchwachsenen Leistungen lassen auch ihn teilweise ratlos zurück. Dennoch ist er vom Klassenerhalt überzeugt.

Am Tag nach dem 1:1 bei Union Berlin hört man Christof Babatz die Sorge um seine 05er immer noch an. Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" spricht der Leiter der 05er-Fußballschule und Co-Trainer der Mainzer U19 über die aktuellen Probleme der Rheinhessen. "Wenn vorher einer gesagt hätte, ein Punkt in Berlin, dann hätten wir gesagt, ok, nehmen wir mit." Nach dem Spielverlauf jedoch erscheint dieser eine Zähler zu wenig im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Mainz ging 1:0 in Führung, kassierte aber den Ausgleich. Kurz vor der Pause sah der Unioner Robert Andrich die Gelb-Rote Karte. Diese Überzahl konnten die 05er in der 2. Halbzeit jedoch nicht nutzen.

Die Psyche spielt eine große Rolle

Nach dem 0:5 gegen Leipzig am vergangenen Sonntag ist das Selbstbewusstsein ohnehin nicht allzu groß. Das Remis in Berlin hat auch nicht gerade für bessere Stimmung gesorgt. "Die Profis sind ja auch nur Menschen und keine Maschinen, wie manche denken", sagt Babatz und zeigt so sein Mitgefühl für die Profis von heute, die sicherlich unter noch größerem Druck stehen als zu seiner aktiven Zeit im Profifußball.

Dauer 32:10 min Chris Babatz: "Profis sind ja auch nur Menschen" Ex-Profi Christof Babatz leidet mit seinen 05ern. Er ist vom Mainzer Klassenerhalt überzeugt. Darüber und über den bevorstehenden Re-Start seiner Fußballcamps mit der 05er Fußballschule spricht "Bum-Bum" im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" Audio herunterladen (27,9 MB | MP3)

Vorfreude auf die Sommercamps der 05er Fußballschule

Neben seiner Co-Trainer Tätigkeit bei den U19-Junioren der Mainzer ist Christof Babatz auch leidenschaftlicher Leiter der 05er Fußballschule. Kleine Vereine können die Mainzer für Fußballcamps buchen. Babatz kommt dann mit einem Trainerteam, bestehend aus Mainzer Ex-Profis, vorbei und trainiert mehrere Tage mit den Kids. Am zweiten Juni Wochenende geht es wieder los. Unter Beachtung aller Hygienevorschriften darf Babatz wieder mit den Kindern auf den Platz: "Wir legen bei uns in der Fußballschule viel Wert auf Technik, auf Passspiel, auf Koordination. Das können wir alles so durchziehen, müssen nur auf das Abschlussspiel verzichten, aber das bekommen wir hin", sagt Babatz, und man hört ihm die Vorfreude an. "Wir können den Kindern endlich wieder ein bisschen Normalität geben".