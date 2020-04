Seine erfolgreichste Zeit als Profifußballer erlebt Jürgen Kramny im Trikot von Mainz 05. Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" spricht er über seine Freundschaft zu Jürgen Klopp, über den Aufstieg 2004 in die Bundesliga und seine Zeit als Co-Trainer von Jörn Andersen und über seine Verbundenheit zum VfB Stuttgart.

Wir erreichen Jürgen Kramny zuhause in Ludwigsburg per Telefon. Für den SWR Sport Podcast "Nur der FSV" nimmt sich Kramny eine Dreiviertelstunde Zeit über seine ereignisreiche Zeit bei Mainz 05 zu sprechen. Es werden sehr kurzweilige 45 Minuten.

Die Anfänge in Mainz

Jürgen Kramny kommt 1997 nach Mainz. Damals hatten die Rheinhessen gerade ganz knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst (durch eine 4:5 Niederlage beim VfL Wolfsburg). Trotzdem ist eine Aufbruchstimmung im Verein zu spüren. "Das Stadion wurde damals umgebaut, die beiden Zusatztribünen hinter den Toren wurden aufgestellt", erinnert sich Jürgen Kramny. Mit einem Teamkollegen versteht er sich von Beginn bestens. Jürgen Klopp. Der "schwäbische Slang" verbindet die beiden vom ersten Moment an. Aus Kollegen werden Zimmergenossen und schnell gute Freunde. Sportlich läuft es schlecht. Bis Wolfgang Frank zurückkommt und die Mainzer trainiert. Für Kramny ist das eine prägende Zeit als Spieler, aber auch für seine spätere Trainerkarriere: "Es hat nicht immer Spaß gemacht, aber wie er hat spielen lassen, das taktische Input war enorm. Total klar und zielgerichtet, er hat nichts dem Zufall überlassen."

Beginn der Ära Klopp

In der Saison 2000/2001, Mainz steht wieder einmal im Abstiegskampf, macht am 28. Februar 2001 der damalige Manager Christian Heidel den Spieler Jürgen Klopp kurzerhand zum Trainer. Es war die Wende in der Vereinsgeschichte der 05er. Kramnys Zimmerkollege ist plötzlich sein Chef. Das erste Spiel gewinne die Mainzer mit 1:0. Torschütze war Christof Babatz. "Das war die Änderung damals, das habe ich Kloppo vorgeschlagen. Ich habe auf der rechten Seite gespielt im Mittelfeld, Babatz zentral. Da haben wir getauscht und dann hat Chris über rechts auch den Ball ins Tor gebracht." Mainz hält die Klasse, verpasst 2002 und 2003 denkbar knapp den Aufstieg, der dann am 28.Mai 2004 endlich gelingt. Es ist die Erlösung, die ganze Stadt explodiert vor Glück. "Der Aufstieg war schon das Besondere, aber ich sage auch meine Kinder sind da geboren. Ich bin mit der mit der Stadt mit aufgewachsen, jedes einzelne Spiel war ein Highlight", schwärmt der 48-Jährige.

Vom Spieler zum Trainer

2006 beendet Jürgen Kramny seine Spielerkarriere und wird Trainer. Zuerst übernimmt er die A-Junioren der Mainzer, wird 2008 Co-Trainer von Jörn Andersen und ist damit auch am zweiten Aufstieg 2009 maßgeblich beteiligt. Dennoch müssen Andersen und damit auch Kramny kurz nach dem Aufstieg, noch vor Saisonbeginn im Sommer 2009 in der ersten Liga gehen. "Jörn hat von Beginn an die Lobby nicht gehabt. Er hat den Aufstieg geliefert und hat daneben dem Verein leider auch keine positiven Signale nach außen gegeben". Nach zwölf Jahren in Mainz ist es plötzlich vorbei. Er hätte die A-Jugend wieder übernehmen können, aber "das war für mich in dem Moment keine Option", sagt er rückblickend ohne Groll. Seine Trainer Laufbahn geht dann beim VfB Stuttgart weiter. U19-Trainer, auch bei den Profis sitzt er auf der Bank, erst als Interims- dann als Cheftrainer, muss aber 2016 in die zweite Liga absteigen.

Wieder hätte Kramny in den Nachwuchsbereich des Vereins zurückgehen können, aber er will "einem Neuanfang auch nicht im Weg stehen, weil irgendwann war auch klar, dass das kein Sinn macht weiterzumachen." Seitdem ist es ruhiger geworden um Jürgen Kramny. Er trainiert noch kurz bei Arminia Bielefeld, arbeitet ehrenamtlich für die Spielergewerkschaft VDV und coacht vertragslose Profis. Aktuell wartet Jürgen Kramny im heimischen Ludwigsburg auf passende Angebote. "Einfach in einer Notsituationen irgendwas zu übernehmen, da hab ich keine Lust mehr drauf. Ich kann mir vorstellen da zu arbeiten, wo man Gemeinsames entwickeln kann oder auch beratend tätig zu sein", sagt Kramny ganz entspannt. "Mit Spielern bei ihrem Übergang aus der Jugend zu den Profis. Da glaube ich, könnte ich einigen auf ihrem Weg gut tun."

Bleibt zum Schluss noch eine Frage an Jürgen Kramny: Nach vielen Jahren in Mainz und Stuttgart. Für welchen Klub schlägt sein Herz mehr? Wenn er die Wahl hätte in VfB Stuttgart oder in Mainz 05 Bettwäsche zu schlafen, welche würde er bevorzugen? Seine augenzwinkernde Antwort: "Von den einen das Kopfkissen, von den anderen die Bettdecke", sagt er lachend im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" über die beiden Vereine, die ihn nach eigener Aussage "nachhaltig geprägt haben."