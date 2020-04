per Mail teilen

Die Liga bereitet sich auf den Neustart vor. Auch die Profis von Mainz 05. Keeper Florian Müller glaubt, dass die Spiele unterhaltsamer werden könnten und mehr Tore fallen.

"Es fehlt die Wettkampfpraxis aktuell, das wird auch bestimmt zwei Wochen dauern, bis die wieder da ist", sagt Florian Müller im SWR Sport Podcast "Nur der FSV". Der Torhüter der 05er glaubt, dass die Spiele unterhaltsamer werden könnten, als es vor der coronabedingten Bundesligapause der Fall war. Seine Begründung: "Ich kann mir vorstellen, dass mehr Tore fallen als vorher, weil vielleicht so ein bisschen ein Trainingsspielcharakter entsteht." Die Folge für Müller "torreichere Spiele" als sonst.

Training für den Tag X Mainz 05 Keeper Florian Müller spricht im SWR Podcast über sein verändertes Leben als Profifußballer in der Coronakrise. Warum er mehr als sonst vor der Playstation hängt, seinen Motorroller wieder fit gemacht hat und warum er glaubt, dass in Geisterspielen mehr Tore als vor Publikum fallen könnten.

Umstellung im Training für Torhüter nicht so groß

Seit dem 7.April trainieren die Profis von Mainz 05 in Kleingruppen. Für die Keeper hat sich das Training mit Torwarttrainer Stephan Kuhnert gar nicht allzu sehr verändert. "Wir sind eh unsere eigene kleine Gruppe das ganze Jahr über, da macht es für uns keinen allzu großen Unterschied", sagt der 22-Jährigen Müller, "für uns ändert sich nicht besonders viel." Die Berührungspunkte zu den Feldspielern sind aber schon deutlich weniger geworden. "Wir trainieren auf zwei Plätze verteilt, manchmal auf drei. Da wird sich schon unterhalten, aber eben halt auf Abstand", erzählt Florian Müller im SWR Sport Podcast. "Es fehlt das Zusammensitzen in der Kabine, Aber es ist nicht so, dass wir keinen Kontakt haben. Wir sprechen schon miteinander, nur eben mit dem gebotenen Abstand".

Vorfreude, trotz möglicher Geisterspiele

Florian Müller würde sich freuen, wenn es wieder losgehen könnte. Der gebürtige Saarländer, seit 2013 bei Mainz 05, erst im NLZ, seit 2016 dann bei den Profis im Kader, ist bereit. Sollte die Politik sich gegen eine Fortführung der Bundesligasaison aussprechen, dann hätte er dennoch Verständnis. "Die Politiker wollen für alle nur das Beste. Wenn es so käme, dann müsste man das respektieren und so annehmen", sagt Müller. Man merkt ihm aber dabei an, dass er doch sehr darauf hofft, dass er bald wieder als Fußballprofi auf dem Platz stehen kann. Auch ohne Zuschauer.