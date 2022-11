Mainz 05 "nicht bereit" für Schalke 04

per Mail teilen

Bei Schalke 04 verlor Mainz 05 am Mittwoch nach schwacher Leistung zum dritten Mal in Folge. Besonders die Defensive macht den Mainzern vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt Sorgen.

05-Trainer Bo Svensson war nach der Niederlage seines Teams am Mittwochabend auf Schalke bedient. "Wir waren nicht bereit. Das war ein Spiel, das uns nachdenklich machen muss", so der Däne nach der Partie. Insgesamt sei es ein sehr enttäuschender Auftritt gewesen, der laut Svensson vor allem einen Ursprung hatte: Kopfsache.

"Wir haben genau gewusst, wie die Anfangsphase laufen wird. Wir reden über nichts anderes in den letzten Tagen und trotzdem verlieren wir jeden Zweikampf, jeden zweiten Ball", schimpfte Svensson nach der dritten Niederlage in Serie. Dabei macht vor allem die Defensivleistung der 05er Grund zur Sorge.

10 Gegentore in den letzten 3 Spielen

10 der 23 Gegentore kassierte Mainz in den letzten drei Spielen, sechs davon alleine gegen den FC Bayern München. Dass diese Zahl nicht noch höher ausfiel, lag gestern vor allem an der mangelhaften Chancenverwertung der Schalker. "Der Gegner spielt drei Bälle über die Abwehr und läuft alleine aufs Tor. Das ist ein klares Signal, dass man nicht bereit ist", kritisierte Svensson seine Mannschaft.

Nach Simon Teroddes Führungstreffer hatten die Schalker mehrere gute Möglichkeiten gegen körperlose Mainzer zu erhöhen. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir in die Zweikämpfe gehen wollen. Die Leidenschaft, die Schalke auf den Platz gebracht hat, haben wir nicht auf den Platz gebracht", vermisste Mittelfeldspieler Dominik Kohr den Mainzer Siegeswillen.

"Haben uns keine Torchancen erspielt"

Zudem blieb Mainz in der Offensive harmlos. "Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir es nicht geschafft haben, vorne den nötigen Druck und die nötige Präzision zu entwickeln", so Danny Da Costa. "Wir haben uns kaum richtige Torchancen erspielt."

Ein Armutszeugnis gegen Schalker, die nicht nur die zweitschlechteste Defensive der Liga stellen, sondern im gesamten Saisonverlauf erst einmal zu Null gespielt hatten. "So kann man hier nicht bestehen und so besteht man generell in wenigen Bundesligaspielen", ging auch da Costa hart mit sich und seinen Teamkollegen ins Gericht.

Hoffen auf Heimspiel gegen Frankfurt

Um doch noch mit einem guten Gefühl in die WM-Pause zu gehen, hoffen die 05er auf einen erfolgreichen Jahresabschluss im Duell gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr). "Wir sind gezwungen, das heute zu verarbeiten und es morgen schnell aufzuarbeiten", blickt da Costa auf die Partie gegen seinen Ex-Klub voraus.

Trotz des straffen Zeitplans soll die Partie auf Schalke nicht einfach so abgehakt werden. "Wir haben zwar eine Englische Woche, aber heute schon auf's nächste Spiel schauen finde ich ein bisschen zu schnell", so Verteidiger Stefan Bell. Am Donnerstag soll analysiert und aufgearbeitet werden. Ab Freitag richtet sich der Fokus auf das Duell gegen die Hessen. "Da haben wir die Chance, die Stimmung zu drehen."

"Wir haben zum Glück schnell die Möglichkeit, es im Derby deutlich besser zu machen und das Gesicht zu zeigen und das zu verkörpern, was wir eigentlich an den Tag legen wollen", sagt auch Danny da Costa. Ein anderes Gesicht muss der FSV in jedem Fall zeigen, um der Frankfurter Offensivwucht standzuhalten. Nach den Bayern stellt die Eintracht mit 31 erzielten Toren den zweitstärksten Angriff der Liga. Sollte das Derby schiefgehen, könnte die Winter-Pause der 05er nach dem guten Saisonstart doch noch ungemütlich werden.