Neuzugang Delano Burgzorg: Mainz 05 zieht den Sommer vor

Der 1.FSV Mainz 05 hat mit Delano Burgzorg einen für den Sommer angedachten Transfer bereits jetzt schon vollzogen. Wer ist der Neuzugang?

Der 23-jährige Burgzorg ist Stürmer und wechselt von Heracles Almelo aus der ersten niederländischen Division an den Bruchweg. Der Niederländer wird zunächst ausgeliehen. Mainz 05 besitzt aber eine Kauf Option für Delano Burgzorg.

Vorbild: Cristiano Ronaldo

Delano Burgzorg hat große Ziele. Er würde gerne mal sein Vorbild treffen: Cristiano Ronaldo. Am liebsten auf dem Platz. Einmal gegen ihn spielen. Doch die Zeit läuft. Ronaldo ist schon 36 Jahre alt. Der schnellste und einfachste Weg wäre mit der niederländischen Nationalmannschaft bei einem Länderspiel, doch so weit ist Delano Burgzorg noch nicht.

"Ronaldo ist mein Vorbild", er schaue sich alles an, was er macht. "Wie er lebt, wie er trainiert, wie er spielt, wie er seine Haare macht. Aber ich muss selbst meine Leistung bringen. Ich muss alles was ich kann auf den Platz bringen. Er müsse schneller und härter als der Rest sein, gibt sich Burgzorg angriffslustig. "Wenn ich auf dem Platz stehe, denke ich nicht an Ronaldo, dann mach ich mein Ding. Ich mag Eins-gegen-Eins-Situationen. Ich möchte den Ball haben und spiele gerne ein bisschen mit meinen Gegenspielern."

Mainz 05 als Weg zum Ziel

Sein Wechsel zu Mainz 05 begründet Delano Burgzorg mit einem starken Argument: Mainz gibt jungen Spielern die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen. Der Sprung von der niederländischen Ehrendivision in die Bundesliga ist ein großer, "denn hier wird schneller und härter gespielt. Der Anspruch an die Spieler ist höher als in den Niederlanden". Burgzorg sieht das vor allem als Chance, um sich weiterzuentwickeln. Intensive Gespräche mit 05-Trainer Bo Svensson hätten ihm gezeigt, dass er bei Mainz 05 den nächsten sportlichen Schritt in seiner Karriere machen kann. "Er ist ein guter Trainer für mich. Er kann mich verbessern. In Mainz kann ich mich gut weiterentwickeln. Die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, ist typisch deutsch: hart und schnell. Das kommt mir entgegen. Da kann ich meine Schnelligkeit ausspielen."

Mainz könnte schnell zur neuen "Wohlfühloase" werden

In Mainz trifft Delano Burgzorg auf zwei Landsleute. Mit Jeremiah St. Juste und Jean-Paul Boetius stehen bereits Niederländer unter Vertrag. Das macht es dem Neuzugang einfacher, sich zu Integrieren. Seine Freundin hat Delano Burgzorg nach Mainz mitgebracht. Darüber hinaus hat der Niederländer eine enge Bindung zu seiner Familie. Er telefoniert täglich mit den Eltern und den Geschwistern. Einige Namen trägt er als Tattoos auf seiner Haut. Burgzorg ist sich sicher: Sobald er für die 05er auf dem Platz stehen wird, kommt seine Familie und wird ihn im Stadion unterstützen.

Burgzorg direkt gefordert?

Bis dahin will er sich richtig reinhängen. Aktuell stehen seine neuen Stürmer-Kollegen Marcus Ingvartsen und Adam Szalai nicht zu Verfügung. Jean-Philipp Mateta wurde (nach einer Leihe an Crystal Palace) an die Engländer verkauft. Das heißt: In der Offensiv-Abteilung ist aktuell eine Lücke, die Delano Burgzorg allzu gerne füllen würde. Das ist eine Chance. Vielleicht auch ein entscheidender Schritt auf dem Weg, sein Vorbild zu treffen. Über die Bundesliga in die Nationalmannschaft und dann mit den Niederlanden gegen Portugal spielen - Träumen ist erlaubt.