Dank Weipers Treffer im Hinspiel: Mainzer U19 im Finale

Ein Tor im Hinspiel hat der U19 des FSV Mainz 05 am Freitag gegen den 1. FC Köln für den Sprung ins Finale gereicht. Torschütze Nelson Weiper aber hat an diesem Wochenende noch ein Spiel vor sich.

Nelson Weipers Kalender dürfte aktuell voll sein - und seit Freitag ist klar, zu all den Trainingseinheiten und Spielterminen kommt noch einer hinzu: Der 23. April. Dann steht Weiper mit der U19 von Mainz 05 im Finale um die deutsche Meisterschaft. Im Rückspiel gegen die U19 des 1. FC Köln reichte Weiper und seinen Teamkollegen ein torloses Remis. Den Unterschied machte der Treffer Weipers Treffer aus dem Hinspiel, das die Mainzer mit 1:0 gewinnen konnten.

Auf Schürrles Spuren

Damit stehen die Mainzer erstmals seit 14 Jahren in einem A-Jugend-Finale. Damals hatte Coach Thomas Tuchel mit der U19 der 05er den Titel geholt - mit dabei war etwa der spätere Bundesliga-Profi André Schürrle.

Die Bundesliga-Spiele der Profis, auch sie dürften inzwischen in Weipers Kalender stehen. Zwei Treffer hat er für das Team von Trainer Bo Svensson bereits erzielt und ist auch für das Spiel am Samstag wieder eine Option. "Er ist mit auf der Bank", betonte Svensson. Weiper, der bei den Junioren am Freitag über die vollen 90 Minuten im Einsatz war, kann nach dem Erfolg mit der U19 eigentlich auch in Köln bleiben - schließlich müssen dort auch die Profis am Samstag, und damit vielleicht auch Weiper selbst, beim FC ran.

Auch für die Profis eine Option

Nelson Weiper steht auch beim Rückspiel gegen Köln wieder zur Verfügung. Wie lange ist jedoch unklar, denn Profi-Coach Bo Svensson hat Weiper nach seinem Treffer gegen Werder Bremen bereits für das Spiel am Samstag eingeplant: "Er ist mit auf der Bank am Samstag."

Gegen welches Team Weiper mit der Mainzer U19 am 23. April ran muss, steht übrigens noch nicht fest. Am Montag treffen die Junioren von Borussia Dortmund auf die von Hertha BSC. Der BVB hat das Hinspiel allerdings mit 4:0 gewonnen und hat deshalb die bessere Ausgangslage. Im Kalender dürfte er den Termin des Finales dennoch schon markiert haben.