Aufatmen bei Mainz 05. Der Trainingsbetrieb der Profis des 1. FSV Mainz 05 kann am Dienstag wie vorgesehen weitergehen.

Nach jüngst zwei Corona-Fällen im Team, die eine Absage des letzten Testspiels der Sommervorbereitung gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag zur Folge hatten, befinden sich die betreffenden beiden Personen seit Vorliegen der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne. Der Rest des Teams wurde in zwei weiteren Testreihen auf Corona untersucht - alle Ergebnisse fielen negativ aus, so dass die 05er mit der Vorbereitung auf das Pokal-Spiel am Freitagabend gegen TSV Havelse (Anpfiff 20:45 Uhr in der Opel Arena) fortfahren können.

Am Dienstag Nachmittag wird das Team von Trainer Achim Beierlorzer wieder trainieren. Eine enge Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, die fortlaufende Einhaltung der vielfältigen Hygienevorschriften und bekannten Schutzmaßnahmen stehen auch weiterhin an oberster Stelle, erklärt Mainz 05 in einer Pressemitteilung.

Auch die Nationalspieler werden getestet

Die Nationalspieler wurden, gemäß der UEFA-Regularien, ohnehin alle bei Ihren Nationalteams regelmäßig auf Corona getestet. Die betroffenen Spieler werden nach ihrer Rückkehr nach Mainz auch über das für Mainz 05 zuständige Labor noch mal getestet, ehe sie wieder zur Mannschaft dazu stoßen.