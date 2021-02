per Mail teilen

Der Aufwärtstrend des 1. FSV Mainz 05 hält an: Am 22. Bundesliga-Spieltag holten die Rheinhessen mit dem 2:1 (1:1)-Auswärterfolg bei Borussia Mönchengladbach wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Borussia Mönchengladbach hat nach dem Wechsel-Wirbel um Trainer Marco Rose im Kampf um die Europacup-Plätze einen herben Rückschlag erlitten. Der fünfmalige deutsche Meister unterlag dem abstiegsbedrohten 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1) und geht mit einer Hypothek in die wegweisenden Spiele in der Liga, der Champions League und im DFB-Pokal in den nächsten Wochen.

Mainz beendet die Durststrecke

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Lars Stindl (26. Minute) verhinderte die erste Niederlage gegen Mainz seit über fünf Jahren nicht. Karim Onisiwo (10.) und der eingewechselte Kevin Stöger (86.) trafen für die Gäste, die den Rückstand auf den Relegationsrang auf einen Punkt verkürzten. Stöger hatte Mainz schon in der Vorwoche beim 2:2 in Leverkusen in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet.

Starker Auftritt der Rheinhessen

Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach einem langen Ball von Jeremiah St. Juste machte Nationalspieler Matthias Ginter keine gute Figur und Onisiwo traf zur Führung. Wie schon in den vergangenen Wochen agierten die Mainzer in der Folge besser, als es ihr Tabellenstand aussagt. Defensiv standen die Rheinhessen zunächst stabil und nach vorne setzten sie immer wieder Nadelstiche. Adam Szalai verpasste aber den zweiten Treffer (25.).

Diese Szene diente den Gladbachern als Weckruf. Stindl erzielte nach einer schönen Kombination über Valentino Lazaro und Jonas Hofmann überlegt den Ausgleich. Davon beflügelt wurde das Spiel der Borussia zielstrebiger. Stefan Lainer (33.) und Alassane Plea (36., 44.) vergaben aber noch vor der Pause die Chance zur Führung.

Bor. Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:2 (1:1) Bor. Mönchengladbach: Sommer - Lainer (89. Embolo), Ginter, Elvedi, Bensebaini - C. Kramer (46. Zakaria), Neuhaus - Hofmann, Stindl, Lazaro (81. Wolf) - Pléa (73. Thuram) 1. FSV Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell (63. Hack), Niakhaté - da Costa, Barreiro Martins (81. Boetius), Kohr, Mwene - Latza (64. Stöger) - Onisiwo (69. Burkardt), Szalai (69. Glatzel) Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart) Tore: 0:1 Onisiwo (10.), 1:1 Stindl (26.), 1:2 Stöger (86.)

Rose brachte zu Beginn des zweiten Durchgangs Denis Zakaria für Christoph Kramer. Am Spielverlauf änderte sich aber nicht viel. Mainz versteckte sich weiterhin nicht, Gladbach kam aber zu Abschlüssen. Lazaro (52.) und Stindl (57.) zielten nicht genau genug.

Tv-Tipp Mehr zum 1. FSV Mainz 05 und dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Sonntag bei SWR Sport RP. Los geht es ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Stöger sorgt für das Happyend

Die Gastgeber erhöhten angetrieben von Stindl und Florian Neuhaus nun den Druck, es fehlte in einigen Situationen aber an der notwendigen Präzision. Mainz stand insgesamt sicher und ließ nur wenig zu. Der in der 64. Minuge eingewechselte Stöger sorgte kurz vor Schluss für das Happyend.

"Ich bin sehr glücklich über meinen Treffer - und das es noch der Siegtreffer war, ist umso schöner", sagte Stöger nach der Partie im Interview mit SWR Sport: "Wir nehmen das gerne mit und wollen nächste Woche den nächsten Schritt machen."