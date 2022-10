Mainz 05 zieht Selbstvertrauen aus dem Leipzig-Spiel

Das Unentschieden gegen RB Leipzig wirkte unmittelbar nach Schlusspfiff eher enttäuschend. Mit etwas Abstand aber können die 05er durchaus viel Positives aus diesem Spiel ziehen.

Hätte vor dem Spiel jemand den Mainzern ein Unentschieden gegen den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig angeboten, die 05er hätten das Ergebnis wohl gekauft. Nach den 90 Minuten am Samstag sah das erst einmal anders aus. Die Spieler standen etwas bedröppelt und ratlos auf dem Platz und auch von den Fans auf den Tribünen kam nicht mehr viel, denn keiner wusste so recht was mit dem Remis anzufangen.

Am Tag nach dem Spiel sah das schon ein bisschen anders aus. Abwehrspieler Alexander Hack beispielsweise war nach einer recht kurzen Nacht durchaus zufrieden mit der Punkteteilung: "Es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Wir haben in der ersten Halbzeit mit dem Ball echten, sauberen, guten Fußball gespielt, haben kaum etwas zugelassen. Die erste Halbzeit war super, aber wir müssen es einfach schaffen, das 90 Minuten auf dem Platz zu kriegen. Und dann holst du auch wieder die Dreier", so Hack im SWR-Interview.

Mainzer Problem der Konstanz über 90 Minuten

Zwölf Punkte aus neun Spielen ist immer noch eine zufriedenstellende Zwischenbilanz für die Mainzer. Aber dennoch könnten die Mainzer deutlich mehr Zähler haben, wenn sie denn endlich mal konstant über 90 Minuten spielen würden. In fast allen Partien in dieser Saison spielten die Rheinhessen schwankend. Einer guten ersten Halbzeit, wie gegen Leipzig, folgte eine schwächere zweite Halbzeit. Das ärgert auch die Spieler, wie Alexander Hack. Wobei der Abwehrchef auch die fehlende Zweikampfstärke in Teilen des Spiels gegen die Sachsen kritisiert: "Leider haben wir es nicht geschafft, wir sind dann immer tiefer gefallen, nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen, wie in der ersten Halbzeit. Wir hätten da Leipzig ein bisschen den Stecker ziehen müssen, die Geschwindigkeit rausnehmen, das ist uns leider nicht gelungen", analysiert Hack.

Dennoch mit Selbstvertrauen nach Bremen

Der Fokus der Mainzer in den kommenden zehn Tagen geht in Richtung Norden. Zuerst spielen die Rheinhessen am kommenden Samstag (15. Oktober, 15:30 Uhr) beim starken Aufsteiger Werder Bremen. Von dort geht es direkt nach Lübeck weiter, wo am Dienstag (18. Oktober, 18:00 Uhr) beim Regionalligisten VfB Lübeck das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal ansteht. Das Bundesligaspiel gegen Werder wird defintiv schwer, denn die Bremer sind stark, spielen, im Gegensatz zu den Mainzern, vor allem in den Schlussphasen der Spiele hochkonzentriert und erfolgreich. Werder holte seine Punkte bisher fast immer in den letzten Minuten der jeweiligen Partie.

05-Mittelfeldspieler Dominik Kohr nimmt aus dem Leipzig-Spiel viel mit und sieht für seine Mannschaft durchaus auch Chancen in Bremen: "Einfach genauso das Spiel bestreiten, wie jetzt gegen Leipzig. Von Anfang an aktiv beginnen und den Gegner zu Hause natürlich an die Wand laufen. Dann bin ich überzeugt, wenn wir die Konstanz über 90 Minuten bringen, werden wir auf jeden Fall die Punkte mit nach Mainz bringen", gibt sich Kohr im SWR-Interview sehr selbstbewusst. Worte, die sein Trainer Bo Svensson sicher sehr gerne hört.