Sieben Punkte. Mainz und Schalke hatten diese magere Bilanz nach der Hinrunde. Beiden wurde der sichere Abstieg prognostiziert. Schalke hat es gnadenlos erwischt – aber darüber wurde genug gelästert.

Ab jetzt wird gelobt, ja fast schon gehuldigt. Held der Mainzer-Saison-Geschichte ist Trainer Bo Svensson. Wahnsinn, was der Däne mit der Mannschaft in der Rückrunde geleistet hat und jetzt sogar schon zwei Spieltage vor Saisonende gepackt hat – den Klassenerhalt.

Der stets zurückhaltende, zwar freundliche aber meist reserviert wirkende Svensson hat einer Mannschaft, die keine mehr war, alles zurückgegeben, was es im Fußball braucht: Teamgeist, Wille, Kampfkraft, Leidenschaft… man kann sämtliche Fußballfloskeln aus der Wortschatz-Truhe holen, kurz abstauben und Svensson ans Revers heften - sie stimmen!

In vier Monaten zum Erfolg

Im Januar kam der Coach, der als Profi für die 05er gespielt und als Trainer im Nachwuchsbereich erste Erfahrungen gesammelt hatte, aus Österreich zurück nach Mainz. Was das Team bis dahin Woche für Woche zeigte, war selten schön anzusehen: meist einfache Gegentore, danach kein Aufbäumen, Selbstaufgabe in Lethargie, Körperspannung Fehlanzeige. Das Dilemma gipfelte in einem Spielerstreik in der Hinrunde, als die Profis sich weigerten zu trainieren.

Svensson hat mit einigen wenigen Kniffs alles umgekrempelt. Dominik Kohr, Danny da Costa und Robert Glatzel kamen als Leihspieler, die Stinkstiefel Jean Philippe Mateta und Aaron Martin wurden verliehen. Dazu akribische Arbeit im Training und die Erfolge stellten sich ruckzuck ein. In der Rückrunden-Tabelle stehen die Mainzer in den Top 5.

Das Team Heidel, Schmidt und Svensson passt

Bei all dem Lob für den Trainer darf man aber auch nicht Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt vergessen. Auch zwei Rückkehrer, die den Mainzer Weg, von dem der Verein abgekommen war, wiedergefunden haben. Das Trio arbeitet ruhig und besonnen, hat es in etwas mehr als vier Monaten geschafft, neben dem sportlichen Erfolg auch die Fans wieder zu einen. Obwohl seit fast einem Jahr keine Zuschauer ins Stadion dürfen, stehen Region und Stadt wieder hinter den 05ern. Da ging auch ein Ruck durch die Fangemeinde. In Zeiten, in denen anderen die Emotionen einschlafen, haben Heidel, Schmidt und Svensson Mainz 05 wiederbelebt. Die Rheinhessen gehen in ihr 13.tes Bundesligajahr in Folge. Glückwunsch zu diesem sportlichen Wunder in Mainz am Rhein.