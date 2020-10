Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" spricht Gladbachs Trainer Marco Rose auch über den FSV Mainz 05. Den Verein und die Stadt, die in seinem Leben immer noch eine wichtige Rolle spielen.

Wir treffen Marco Rose nach dem Training von Borussia Mönchengladbach. Der Coach des Bundesliga-Tabellenvierten nimmt sich 30 Minuten Zeit für uns. "Ich muss noch Trainingspläne schreiben", sagt Rose mit Blick auf die Uhr, um dann in aller Ruhe und sehr entspannt auch über seine Zeit in Mainz zu sprechen. Von 2002 bis 2010 war Rose Spieler bei Mainz 05, im Anschluss daran noch zwei Jahre Co-Trainer der U23 (unter Coach Martin Schmitt). Im Jahr 2013 ging er dann zu RB Salzburg nach Österreich, gewann mit der U19 sensationell die Youth League - die Champions League der Nachwuchsmannschaften Europas. Im Anschluss wurde er Trainer der RB-Profis. 2018 und 2019 wurde er österreichischer Meister, stand zudem mit dem Team im Halbfinale der Europa League. Seit Sommer 2019 arbeitet Rose als Chefcoach in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach

Jürgen Klopp: "Marco ist der gehypteste Trainer aktuell"

Mit diesem Kompliment von Jürgen Klopp geht Rose bescheiden um. Gefragt, ob er sich manchmal kneifen müsse, wenn er seine Trainerkarriere reflektiere, sagt Rose: "Es macht eigentlich immer Spaß, und trotzdem ist es natürlich immer Herausforderung, immer Verantwortung. Aber es gab noch nie einen Punkt, an dem ich nicht gerne Trainer war, ich arbeite gerne im Fußball, gerne mit Menschen. […] Insgesamt ist das, was ich machen darf, schon sehr privilegiert."

Kontakte nach Mainz sind immer noch da

Angesprochen auf Mainz wird Rose ein bisschen nostalgisch. Man merkt ihm an, dass immer noch viel Mainz in ihm steckt. "Ich war zehn Jahre dort im Verein, und meine Tochter ist da geboren. Das ist ein prägender Ort für mich." Den Verein beobachtet er aus der Entfernung immer noch: "Man macht relativ häufig den Fehler, dass man die Dinge irgendwann für normal nimmt. […] Wir haben uns damals immer wieder definiert, das wir anders sein wollen, als die anderen. Das war besonders. Ich hoffe einfach, dass die Leute auch realisieren, dass es etwas ganz Besonderes ist, in Mainz Bundesliga-Fußball zu haben."

Tiefe Freundschaft zu Sandro Schwarz

Marco Rose und Sandro Schwarz, der im November 2019 als Trainer in Mainz freigestellt wurde, sind seit gemeinsamen Spielertagen beste Freunde. Während Rose aktuell auf der Erfolgswelle surft, wurde sein bester Kumpel entlassen. "Sandro ist in dieser Stadt geboren. Er hat dort lange Fußball gespielt, es ist sein Verein. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich sein bester Freund bin. Er hat in den Jahren mit den Möglichkeiten, die Mainz 05 hat, ausgezeichnete Arbeit geleistet. Und ich glaube auch, dass er auch mit der Mannschaft noch die Kurve bekommen hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sandro nahm wieder guten Verein finden wird."

Erfolgstrainer ohne Karriereplan

Seine aktuellen Erfolge sind für Marco Rose Folge daraus, dass er bei sich ist: "Klare Ziele haben, klare Ideen. Und wenn du die verfolgst, ohne dass zu ständig drauf guckst, wo und wie kann ich den nächsten Schritt machen oder wie steh ich jetzt nach außen hin da oder wie redet jetzt jemand über mich? Wenn du einfach bei dir bleibst, […] und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so, als ob ich meinen Traum lebe, sondern ich weiß schon, wie das zustande gekommen ist. Durch harte, intensive Arbeit und natürlich auch in dem richtigen Momenten am richtigen Ort gewesen zu sein".

"Der Junge ist 19 Jahre alt: Also zuschauen und genießen"

Zum Schluss der Aufzeichnung des SWR Sport Podcasts "Nur der FSV" sprechen wir mit Marco Rose noch über Erling Haaland. Der Shooting Star der Bundesliga trainierte 2019 ein halbes Jahr lang unter Rose in Salzburg. Verletzungsbedingt spielte der Norweger nur in der gemeinsamen Zeit nur zweimal in der österreichischen Bundesliga. "Er war einfach unglaublich professionell und sehr positiv. Er ist in jedem Training immer ans Limit gegangen. Er hat zugehört, hat gearbeitet, hat Dinge verstanden. Er war trotzdem nicht zufrieden, aber er hat keine schlechte Stimmung gemacht". Das Talent war zu erkennen, schwärmt Marco Rose. Er warnt aber auch vor einer übertriebenen Erwartungshaltung gegenüber dem Nachwuchsstürmer, der schon mit Cristiano Ronaldo verglichen wird. "Wir werden alle noch viel Spaß an ihm haben, glaube ich. Aber man sollte einfach wissen; der Junge ist 19 Jahre alt. Also zuschauen und genießen“.