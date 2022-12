Mainz-Profi Barkok: "Marokko ist eine Einheit auf dem Platz"

Aymen Barkok muss die Fußball-WM von zu Hause aus verfolgen. Statt in Katar den Erfolg der marokkanischen Nationalmannschaft mitzuprägen, bereitet sich der Offensivmann von Mainz 05 in Rheinhessen auf die Rückrunde vor, fiebert aber natürlich beim Halbfinale gegen Frankreich mit.

Marokkos Nationalteam ist die Überraschungsmannschaft der WM in Katar. Aymen Barkok wäre sehr gerne Teil dieses kleinen, afrikanischen Fußballwunders gewesen. Er muss das Turnier aber aus der Mainzer Heimat verfolgen, bereitet sich mit den 05ern bei Minusgraden auf die Rückrunde vor. Und trotzdem sagt der 24-Jährige: "Ich freu ich mich für die Jungs. Die bringen eine Super-Leistung. Der Trainer ist erst drei Monate im Amt und macht eine super Arbeit, hat schnell eine Mannschaft gefunden. Man sieht ja, sie sind sehr erfolgreich.“ Von nachvollziehbarem Frust ist beim Mainzer Offensivspieler wenig zu spüren. Er fiebert mit den Teamkollegen der "Atlas Löwen" aus der Ferne.

"Tut schon weh" - Barkok aktuell bei Marokko außen vor

18 Länderspiele bestritt der gebürtige Frankfurter bislang für Marokko. In den sechs WM-Quali-Spielen für das Turnier in Katar war Barkok meist in der Startelf. Doch seine Situation in der Bundesliga steht aktuell einer Rückkehr in die Nationalmannschaft im Weg. Bei Eintracht Frankfurt spielte er zuletzt kaum noch eine Rolle und auch der Wechsel zu Mainz 05 verschaffte ihm, auch aufgrund von Verletzungen zu Saisonbeginn, keine bessere Position. Barkok wird unter Trainer Bo Svensson zwar regelmäßig eingewechselt, ist aber aktuell kein Startelf-Kandidat.

Den neuen Marokko-Trainer Walid Regragui, der erst seit August im Amt ist, hat er noch nicht kennengelernt. Zuzusehen "tut schon weh", verrät der Mittelfeldspieler. "Aber ich kam verletzt in die Vorbereitung und habe Zeit gebraucht, um fit zu werden. Genau in dem Moment kam der neue Trainer und ich war noch nicht bei 100 Prozent." Einen Großteil der Mannschaft kennt Barkok dagegen gut und kann den Erfolgsfaktor bei der WM klar benennen. "Sie sind eine familiäre Einheit auf dem Platz. Jeder kämpft für jeden Mitspieler. Das macht die Mannschaft aus."

Barkok: "Marokko ist jetzt schon der Gewinner"

Gegen Titelverteidiger Frankreich sind die Rollen in diesem WM-Halbfinale klar verteilt. Marokko ist klarer Außenseiter. Aber das waren die Nordafrikaner in ihrer Gruppe oder gegen Spanien im Achtelfinale oder Portugal im Viertelfinale auch. Deshalb bleibt Barkok auch vor der scheinbar unlösbaren Aufgabe gegen die Franzosen ruhig und sogar etwas optimistisch: "Im Fußball ist alles möglich. Wir waren fast in jedem Spiel Außenseiter. Aber wir sind jetzt schon der Gewinner als erste afrikanische Mannschaft in einem WM-Halbfinale. Da ist man schon Weltmeister der Herzen."

Mainz 05 im "Marokko-Fieber"

Und bei Mainz 05 hat er alle mit dem "marokkanischen WM-Fieber" angesteckt. Die ganze Mannschaft ist Fan. "Seit Deutschland und Spanien raus sind, fiebern alle mit", erzählt Aymen Barkok im SWR-Interview grinsend und freut sich auf eine mögliche weitere WM-Überraschung seines Nationalteams bei der WM in Katar.