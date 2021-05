Noch nie hat eine Mannschaft es geschafft, in der Bundesliga zu bleiben, nachdem sie so eine schlechte Hinrunde gespielt hatte wie Mainz 05. Es ist ein kleines Fußball-Wunder, das den Rheinhessen gelungen ist. Und das feiern sie in der Landeshauptstadt.

Die Ankunft der Mainzer Mannschaft am Stadion wurde lange nicht mehr so ausgiebig gefeiert wie beim Spiel gegen Dortmund. Jubel, Humba, Heiterkeit bei den Fans von Mainz 05. Mehrere hundert Anhänger feierten ihre Mannschaft für eine so noch nie da gewesene Aufholjagd. Kapitän Danny Latza, der Mainz in Richtung Schalke 04 verlassen wird, war begeistert: "Wunderbar natürlich, wunderschön. Aber wir wussten immer, dass die Fans da sind. Auch wenn sie nicht im Stadion sind, wussten wir immer, dass sie hinter uns stehen."

Ein kleines Fußball-Wunder

Mainz galt nach der Hinrunde quasi als abgestiegen. Mit dem Klassenerhalt einen Spieltag vor Saisonende hatten selbst die Verantwortlichen nicht gerechnet. "Es ging mehr so darum, dass wir irgendwie eine Chance brauchen, um am letzten Spieltag auf 16 zu gehen und also vielleicht in die Relegation zu kommen. Dass es jetzt so gelaufen ist, ist natürlich großartig", sagte Sportvorstand Christian Heidel in SWR Sport. "Vor ein paar Monaten hat keiner an uns geglaubt. Es war für uns selbst schwer vorstellbar, dass wir sowas schaffen können, und deswegen sind wir einfach unheimlich stolz auf das Geleistete und sind einfach nur glücklich", beschrieb Torhüter Finn Dahmen die Gefühlswelt in der Mannschaft.

100 Bier für Bo Svensson?

Trainer Bo Svensson hatte angekündigt, beim Klassenerhalt 100 Bier trinken zu wollen. Am Ende wurden es nicht ganz so viele: "Fünf bis fünzehn", sagte der Mainzer Chefcoach - auch das klingt nach einem feucht-fröhlichen Abend für Mainz 05. Nachdem am Samstag alle gemeinsam in der Hotel-Quarantäne gesehen hatten, dass die Konkurrenz den Mainzer Klassenerhalt besiegelt, feierten die 05er mit ihren Fans auf dem Hotel-Balkon. Mit Bo Svensson als Vortänzer. Der Macher des Erfolgs bleibt bescheiden: "Bei allem Lob, das in meine Richtung geht, kann ich allen auch versprechen, dass ich sehr sehr viel Glück hatte mit den Menschen, den Jungs und den Spielern, die ich zur Verfügung hatte", äußerte sich Svensson bescheiden. "Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Mannschaftsleistung."

"Diese Rückrunde wird immer in meinem Herzen bleiben"

Für Danny Latza war es das letzte Heimspiel im Dress von Mainz 05. Ihn zieht es zur neuen Saison zurück in die Heimat, zum Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Sich mit dem Klassenerhalt aus Mainz zu verabschieden, ist für den Kapitän ein sehr emotionaler Moment: "Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass hier die Bude proppenvoll wäre, das ist leider nicht der Fall, deswegen kann ich mich auch nicht von den Fans verabschieden." Nach dieser wirklich besonderen Saison von Mainz 05 ist Latza "sehr stolz, ein Teil davon gewesen zu sein". Er habe sich bei jedem einzelnen in der Kabine bedankt und werde diese Rückrunde immer im Herzen behalten - wie alle im Umfeld von Mainz 05.