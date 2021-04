per Mail teilen

Mit einem Sieg gegen Mainz 05 kann Bayern München vorzeitig seine 9. Meisterschaft in Folge einfahren. Spiele zwischen den Rheinhessen und dem Rekordmeister waren in der Vergangenheit aber nicht immer eine klare Angelegenheit.

Die Ausgangslage in Mainz

Der 1. FSV Mainz 05 hat seit der Verpflichtung von Bo Svensson als Cheftrainer Anfang Januar 2021 eine fulminante Aufholjagd gestartet. Zu Beginn des Jahres waren die Rheinhessen mit sechs Punkten noch Tabellenletzter. Dreieinhalb Monate und 15 Spiele später rangiert Mainz mit 31 Punkten auf Rang 13. Die Rheinhessen sind aktuell fünftbestes Rückrundenteam und haben dabei noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. (Die Begegnung gegen Hertha BSC wurde wegen Corona-Fällen im Berliner Kader abgesagt und muss nachgeholt werden)

Der Erfolg in Bremen (1:0) war ein riesengroßer Schritt für die 05er auf dem Weg Richtung Klassenerhalt. Trotzdem ist das Team von Bo Svensson noch nicht gerettet. Das Restprogramm der Mainzer scheint eine Herkules-Aufgabe zu sein. Die Gegner sind allesamt Champions League-Anwärter: München, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg - und am 3. Mai noch das Nachholspiel gegen die Berliner. Zu diesem Zeitpunkt allerdings ist das die beste FSV-Rückrunde in der Bundesliga überhaupt – wenn dem FSV der Klassenerhalt gelingt, hätte Bo Svensson mit dem Team definitiv eine Sensation geschafft.

Die Situation in München

Hinter dem FC Bayern München liegen turbulente Wochen. Erst schied der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain aus. Dann erklärte Bayern Trainer Hansi Flick, dass er nach Saisonende die Münchner vorzeitig verlassen will. Hintergrund sind die Streitigkeiten zwischen dem Coach und Sportvorstand Hassan Salihamidzic. Dazu kommt, dass Top-Torjäger Robert Lewandowski verletzt fehlt. Der FC Bayern präsentiert sich aktuell wie zu besten FC Hollywood-Zeiten. Die Ruhe und gelassene Souveränität der abgelaufenen Monate scheinen wie weggefegt. Und dennoch spielen die Münchener eine solide Bundesliga-Saison und können, auch weil die Konkurrenz so oft patzt, bereits am 31. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen.

Sind die Bayern zu schlagen?

Diese Frage bekam Mainz Trainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gestellt. Seine Antwort: "Soll ich jetzt nein sagen? Das wäre ziemlich blöd von mir. Natürlich haben wir eine Chance. Klar sind die Bayern haushoher Favorit, wenn die hierher kommen und haben auf allen Positionen Topqualität [...], aber es ist ein Fußballspiel, und auch wir haben gezeigt, dass wir Qualität haben. Es muss halt passen."

Verletzungssorgen haben die Mainzer keine - alle sind fit. Nach dem Sieg gegen Bremen war der Fokus schnell auf dem Bayern-Spiel. "Es ist was Besonderes, die Bayern haben in zwölf Monaten sechs Titel gewonnen, das sagt schon alles. Da kannst du dich messen, das ist auch irgendwie geil", gibt Svensson einen Einblick, mit welch großer Motivation sein Team in das Spiel gehen wird mit dem Ziel, die Münchener zumindest zu ärgern.

Klein ärgert Groß?

Und die Vergangenheit zeigt, dass Mainz den Bayern schon außergewöhnlich häufig ein Bein stellen konnte. Bereits zwei Mal haben die Rheinhessen ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den Rekordmeister gewonnen. Der Trainer damals: Thomas Tuchel. Dazu kommen zwei Auswärtssiege in München, der letzte im März 2016. 05-Trainer war damals der heutige Sportdirektor Martin Schmidt. Ein Mainzer Sieg datiert auf den 25. September 2010 - ein ganz besonderer Tag, weil zeitgleich zum Spiel der damalige 05-Präsident Harald Strutz heiratete. Die Zwischenstände wurden sogar bis in die Kirche durchgegeben! Zehn Minuten nach der Trauung wurde in München abgepfiffen. Somit bekam dieser Tag im doppelten Sinne für Harald Strutz eine besondere Bedeutung.

Pep Guardiola gratuliert Martin Schmidt zum Sieg in München. Am 2.März 2016 gewannen die Mainzer bei den favorisierten Bayern mit 2:1 Imago Imago

Stichelt Mainz erneut gegen den FCB?

Als Mainz am 33. Spieltag der letzten Saison mit dem 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen den Klassenerhalt perfekt machte, wurde vor dem Spiel gegen die Bayern gestichelt: "8x Meister? Langweilig. 11x drin bleiben? Mainzer Weltklasse!", stand damals auf den Jubel-Shirts. Schaffen die Mainzer gegen die Bayern ein Unentschieden und gewinnen sie danach auch noch ihr Nachholspiel gegen Berlin, dürfte der Klassenverbleib so gut wie sicher sein. Die sensationelle Aufholjagd würde in einem Happy End enden. Verlieren sie die beiden Partien, dann wird das Rennen um den Klassenerhalt eine ganz enge Kiste. Deshalb ist die Begegnung gegen München keinesfalls ein Bonus-Spiel für die 05er. Die Meisterschale wiederum ist für die Bayern Pflicht, je schneller desto besser. Deshalb ist zu erwarten, dass die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in Mainz Vollgas-Fußball spielen wird.