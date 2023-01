Leistungsgarant Leandro Barreiro: Mainz 05 erwartet intensives Spiel gegen Bochum

Erst das Unentschieden in Stuttgart, dann knapp verloren gegen Dortmund. Das dritte Spiel in dieser Woche, am Samstag gegen den VfL Bochum (15:30 Uhr), wollen die Mainzer endlich gewinnen.

Die Dortmund-Niederlage wurmt. In der Nachspielzeit kassierten die Mainzer am Mittwoch noch den entscheidenden Gegentreffer gegen den BvB. Der schon sicher geglaubte Punkt war weg. 20 Punkte haben die Rheinhessen in dieser Saison bisher geholt, der Abstand Richtung Tabellenkeller schrumpfte zuletzt. Bei einer Niederlage gegen Bochum würden die Westfalen, aktuell auf Tabellenplatz 16, auf einen Punkt herankommen. Doch der aktuelle Blick auf die Tabelle lässt 05-Coach Bo Svensson kalt: "Wir schauen nicht auf die Tabelle. Jeder kann rechnen, aber bringt uns das am 18. Spieltag weiter? Unser Fokus liegt darauf, unsere Dinge auf den Platz zu bekommen."

Bochum ist ein unmittelbarer Konkurrent

Ein Heimspiel zum Rückrundenauftakt kommt den Mainzern da womöglich gerade recht. Die enge Konstellation zeigt, wie wichtig ein Sieg im Heimspiel gegen Bochum wäre. Einer der besten Mainzer im Spiel gegen Dortmund war Mittelfeldspieler Leandro Barreiro. Der Luxemburger verspürt vor dem Duell gegen Bochum aber keinen besonderen Druck "Wir wissen, dass das für uns ein enorm wichiges Spiel ist. Wir wissen, dass wir die drei Punkte holen müssen. Der Fokus liegt darauf, positiv ins Spiel reinzugehen", sagt Barreiro im SWR-Interview. Auch Trainer Svensson weiß um die Schwere der Aufgabe. "Es steht eine gute Bochumer Mannschaft auf der anderen Seite, die auch bei der Niederlage gegen Leverkusen gut gespielt hat. Es wir schwer, es wird intensiv , es wird eng. Aber so ist die Bundesliga. Es geht für uns darum, unsere Leistung zu bestätigen."

TV-Tipp: SWR Sport mit ausführlichen Spielberichten Einen ausführlichen Spielbericht sehen Sie am Sonntagabend (29. Januar, 21:45 Uhr) bei SWR Sport im SWR Fernsehen. Außerdem wird es um Football gehen. Zu Gast ist der Football-Spieler Jakob Johnson. Mit Moderator Benjamin Wüst spricht der NFL-Star über seine Football-Karriere in den USA und seine Verbundenheit zur Heimatstadt Stuttgart.

101 Bundesligaspiele für Mainz 05

Leandro Barreiro ist zwar erst 23, er hat aber seit dem Restart der Liga und dem Spiel in Stuttgart schon eine dreistellige Anzahl Bundesligaspiele vorzuweisen. Ginge es nach dem Luxemburger, der 2016 ins Nachwuchsleistungszentrum der Rheinhessen kam und sich bis zur den Profis durchsetzte, wären es schon ein paar mehr. Aktuell überzeugt der quirlige und laufstarke Mittelfeldmann auf der ganzen Linie. "Leo hat eine Leistungsgarantie. Er gibt alles, was in ihm steckt. Du weißt, was du von ihm bekommst. Und das haben wir auch in diesen ersten beiden Spielen von ihm bekommen," lobt sein Cheftrainer.

Cristiano Ronaldo ist Barreiros Vorbild

Der 05-Profi ist Luxemburger mit portugiesischen Wurzeln. Mit der luxemburgischen Nationalmannschaft konnte er schon vier Mal gegen sein Idol Cristiano Ronaldo spielen. In der kommenden Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland wird Barreiro wieder auf Portugal treffen. Dann wird er Ronaldo wieder hautnah erleben. "Gegen Portugal zu spielen, ist für mich immer etwas Besonderes. Das wird es auch immer sein“, sagte Barreiro kürzlich der "Allgemeinen Zeitung".



Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt richtet er seinen Fokus auf das Spiel am Samstag gegen Bochum. Am Ende der englischen Woche soll endlich der erste Sieg eingefahren werden.