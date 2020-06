"Mittlerweile bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass ich beim Africa-Cup bin, anstatt in der deutschen Bundesliga." Mit dieser Begründung kündigte ein Fan seine Mitgliedschaft bei Mainz 05. Der Verein reagierte und setzte ein deutliches Zeichen.

"Rassismus beginnt da, wo rassistische Gedanken geäußert werden, nicht nur, wenn sich jemand selbst als Rassist bezeichnet - was in den seltensten Fällen vorkommt", erklärten die Mainzer in einer Mitteilung auf ihrer Homepage und ihren Social-Media-Kanälen. Man kämpfe normalerweise leidenschaftlich um jedes Mitglied, aber in diesem Fall "können wir unser Bedauern in Ihrem Fall nicht ansatzweise ausdrücken".

Die nicht namentlich genannte Person, die nach der Kündigung nicht mehr Mitglied des Vereins ist, hatte sich laut dem Schreiben beklagt: "Ich kann mich mit diesem Verein (Profifußball) schon seit Monaten nicht mehr identifizieren! Mittlerweile bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass ich beim Africa-Cup bin, anstatt in der deutschen Bundesliga." Er sei "auf keinen Fall" rassistisch veranlagt. "Aber wenn seit Wochen in der Startformation neun (!!!) dunkelhäutige Spieler auflaufen und deutschen Talenten kaum noch eine Chance gegeben wird, dann ist das nicht mehr mein über die Jahre liebgewonnener Verein."

Mainz 05 reagiert mit deutlichem Statement

Die Mainzer verwiesen darauf, dass bei ihnen Hautfarbe oder andere gruppenbezogene Merkmale von Menschen schlicht keine Rolle spielen würden: "Für uns zählt nur, dass jemand Mensch ist und unsere Werte teilt. Solche Menschen heißen wir in unserer Gemeinschaft gerne willkommen. Aus diesem Grunde freuen wir uns vielmehr über Ihre Kündigung, da Ihre Begründung offenbart, dass Sie nicht die Wertebasis besitzen, die unseren Verein auszeichnet", heißt es weiter. Der Club verweist auch auf die Vereinssatzung: Der FSV biete Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen mit Behinderung unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität eine sportliche Heimat.

Auf die Aussage des Mitglieds: "Ein Noveski, Bungert, Rose, Babatz, Weiland, Bell usw standen für Werte und Mentatlität. Das waren Kerle, die mit Herzblut dabei waren (…)", entgegnete der Verein, dass er aus persönlichen Gesprächen wisse, dass diese Spieler, genauso wie der derzeitige Kader um Kapitän Danny Latza und seine Stellvertreter Daniel Brosinski und Moussa Niakhaté die Werte des Clubs teilen.

Die Antwort des Vereins endete mit Worten zum aktuellen Geschehen außerhalb des Fußballs: "Dass Sie dies zudem noch in einer Zeit artikulieren, in der die fortwährende Diskriminierung von Menschen aufgrund der Todesumstände von George Floyd weltweites Thema und glücklicherweise auch Gegenstand von vielen symbolischen und solidarischen Aktivitäten sind, bei denen sich auch viele Sportler, auch Fußballer in der Bundesliga, beteiligen, zeigt, dass Ihre ablehnende Wertebasis bei Ihnen tief verankert scheint. Anders als bei Ihnen gilt für uns uneingeschränkt: "Black Lives Matter".

Mainz 05 kennt keine Hautfarbe

Ein klares Statement zu dem Vorfall kommt auch vom Vereinsvorsitzenden Stefan Hofmann: "Die Werte von Mainz 05 kennen keine Hautfarbe. Obwohl wir im Verein gemeinsam mit unseren Fans klar und regelmäßig Position beziehen und uns in unseren sozialen Projekten für Toleranz und Offenheit einsetzen, obwohl für uns Integration im gesamten Verein gelebter Alltag ist, begegnet auch uns Rassismus. Es ist wichtig, diesen zu erkennen, offen anzusprechen und konsequent zu handeln, um einen wirklichen Bewusstseinswandel zu erreichen. Das sind wir uns und auch unseren Spielern schuldig. Bei Mainz 05 ist kein Platz für Rassismus, das ist der Auftrag unserer Satzung und eine Kernbotschaft unseres Leitbildes", so der 05-Präsident.

05-Spieler unterstützen die Aktion

Phillipp Mwene ist einer der dunkelhäutigen Spieler im Kader von Mainz 05. Die Tatsache, dass sein Arbeitgeber mit der Kündigung des Mitglieds an die Öffentlichkeit gegangen ist, unterstützt der Österreicher: "Als ich das gelesen habe, war ich echt sauer und habe mich gewundert, dass es das so in dieser Form immer noch gibt", sagt der Außenverteidiger. "Ich finde es super, wie Mainz 05 damit umgegangen ist".