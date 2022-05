"Eine Herzensangelegenheit": Dominik Kohr bleibt bei Mainz 05

Dominik Kohr bleibt bei Mainz 05. Der Mittelfeldspieler, der bereits seit 2021 auf Leihbasis bei den Rheinhessen spielt, wechselt endgültig von Eintracht Frankfurt an den Rhein. Die Laufzeit des Vertrags zeigt, welche Bedeutung der 28-Jährige für die 05er hat.

"Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das Trikot von Mainz 05 weiter zu tragen. Ich habe mich vom ersten Tag als Teil dieser besonderen Familie gefühlt und selbst erleben dürfen, wofür Mainz 05 steht." Die emotionalen Worte von Dominik Kohr zur Vertragsverlängerung zeigen, dass sich der gebürtige Trierer zu 100 Prozent mit den Rheinhessen und deren Philosophie identifiziert. Die Vertragslaufzeit bis 2026 verdeutlicht dies, aber auch die Wertschätzung des Clubs gegenüber dem 28-Jährigen. "Dominik Kohr hat sich von Tag eins an hier in Mainz hervorragend ins Team eingebracht, sportlich und menschlich", erklärt 05-Sportdirektor Martin Schmidt.

Wichtiger Baustein in Svenssons Team

Kohr ist seit Januar 2021 von Eintracht Frankfurt an Mainz ausgeliehen. In den 39 Partien für die Rheinhessen, überzeugte der zentrale Mittelfeldspieler und wurde zum festen Bestandteil in der Mannschaft von Cheftrainer Bo Svensson. "Jeder hat gesehen, welchen Unterschied Dominik in den vergangenen 18 Monaten in unserer Mannschaft gemacht hat Er war genau das, was unser Team damals im Winter 2021 gebraucht hat", schwärmte der Däne.

Erster Abgang: St. Juste nach Lissabon

Mit Jeremiah St. Juste verlässt den FSV der erste Profi zur kommenden Saison. Der Niederländer wechselt zu Sporting Lissabon und unterschrieb beim Tabellenzweiten der portugiesischen Liga einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten die Mainzer mit. Der Innenverteidiger hatte bei den 05ern noch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2023.