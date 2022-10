Karim Onisiwo: Der Dauerrenner von Mainz 05

Mainz 05 spielt aktuell erfolgreichen Fußball. Einer der Gründe dafür ist Karim Onisiwo. Der Österreicher ist in Topform und für das 05-Team derzeit unverzichtbar.

Seit 2016 spielt Karim Onisiwo für Mainz 05. Aber so wichtig wie aktuell, war er zuvor noch nie für die Rheinhessen. Seit dem letzten Spieltag, dem furiosen 5:0 gegen den 1.FC Köln, hat er zudem noch einen Vereinsrekord inne. Mit seinem Tor und der Vorlage steht Onisiwo aktuell bei 51 Scorerpunkten (26 Tore, 25 Assists). Das ist Bestwert in der Mainzer Bundesligageschichte.

Onisiwo ist der Taktgeber

Im Spiel gegen Köln war er maßgeblich an den Schlüsselszenen beteiligt. Er holte den Elfmeter zu Marcus Ingvartsens 1:0 heraus, er holte den Freistoß zu Aaron Martins 4:0 heraus, er legte Dominik Kohr das 2:0 auf und erzielte das 5:0 selbst. Das "Kicker Sportmagazin" kürte den Österreicher sogar ligaweit zum Spieler des Spieltags. 05-Sportdirektor Martin Schmidt lobte: "In der aktuellen Form tut sich jeder Bundesligist gegen ihn schwer. Unglaublich, was Karim abgerissen hat."

Onisiwo: "Zum ersten Mal zufrieden mit mir selbst"

"Ich bin das erste Mal in dieser Saison zufrieden mit mir selbst. Und ich muss die Mannschaft hervorheben. Drei Spiele ohne Gegentor, das ist ein Schritt nach vorne und endlich haben wir auch zu Hause gewonnen, so soll es weitergehen", sagte Onisiwo nach dem Spiel und dem dritten Sieg in Folge innerhalb einer Woche in die Mikrofone der Journalisten. Dass er selbst, seit dem 3. Spieltag im August ohne eigenen Treffer, auch mal wieder getroffen hatte, das ließ der österreichische Nationalspieler dabei fast unter den Tisch fallen.

Karim Onisiwo im Zweikampf mit Kölns Luca Kilian IMAGO Imago/Jan Huebner

Was macht Karim Onisiwo so besonders für Mainz 05?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, muss man ein bisschen zurückgehen in der "Onisiwo - Mainz 05 - Geschichte". 2016 kam er nach Mainz. Sein Trainer damals war Martin Schmidt. Der ist heute sein Sportdirektor. Schmidt war es, der Onisiwo formte. Taktisch war der Österreicher damals nach eigener Aussage "nicht bundesligareif". Er lebte von seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit, seiner Präsenz auf dem Platz. Auch heute noch wirkt Karim Onisiwo manchmal wie ein junger, herumtollender Hund, den man auf der Wiese von der Leine lässt. Sein Laufstil ist wild, er rudert mit den Armen, arbeitet gegen Ball und Gegner. Schmidt hat Onisiwo gelehrt, die Kräfte einzuteilen und wenn der 30-Jährige nicht so oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hätte, er hätte bis heute sicherlich noch mehr als seine 164 Bundesligaspiele.

Sein Wert ist nicht an Toren zu messen

26 Tore in 164 Bundesligaspielen - das ist eher eine überschaubare Tor-Quote für einen Stürmer. An seinen Treffern aber sollte man den Sohn einer Österreicherin und eines Nigerianers gar nicht messen. Sein Wert wird erst sichtbar, wenn man ihn wirklich über ein komplettes Spiel einmal live beobachtet. Wie Onisiwo seinen Körper einsetzt, Zweikämpfe bestreitet, Lücken reißt und dabei auch immer wieder seine Teamkollegen einsetzt, macht ihn an guten Tagen zu einem echt spektakulären Spieler. Und dieses Spektakel bekommt der Wiener derzeit regelmäßig auf den Platz.