Letzte Saison hatte sich Jonathan "Jonny" Burkardt in die Notizbücher einiger Klubs gespielt. Gerüchte über einen Wechsel des 22-Jährigen gab es immer wieder. Jetzt hat der 05-Stürmer seinen Verbleib bei den Rheinhessen angekündigt.

Es scheint, als sein ein vorzeitiger Wechsel vom Tisch. Jonathan Burkardt hat seinen Verbleib beim FSV Mainz 05 für die kommende Saison bekräftigt. "Der aktuelle Stand ist, dass ich bei Mainz bleibe und die Saison hier auf jeden Fall spielen werde", sagte der 22-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten im Trainingslager der 05er in Grassau. Über die Gerüchte, wonach der englische Klub Newcastle United eine Verpflichtung anstrebe, wundert sich Burkardt nach eigener Aussage. "Weil ich davon selbst nichts weiß und es mich auch gar nicht interessiert."

Burkardt hat in der abgelaufenen Spielzeit elf Treffer in der Bundesliga erzielt und könnte für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) ein Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick sein. Sein Vertrag in Mainz läuft bis zum 30. Juni 2024, Der Marktwert des gebürtigen Darmstädters wird auf knapp 20 Millionen Euro taxiert.

Burkardt will mehr Verantwortung übernehmen

Seit acht Jahren spielt Burkardt bei den Rheinhessen. Durchlief diverse Nachwuchsmannschaften. Seit 2018 ist er bei den Profis. Mainz ist nicht irgendeine Station für ihn. Nach dem Weggang von Führungsspielern wie Kapitän Moussa Niakhaté, will der U21-Nationalspieler mehr Verantwortung übernehmen. Auf und neben dem Platz. "Da kann ich noch ein bisschen mehr machen. Aber das ist ein auf jeden Fall ein Ziel von mir, noch mehr Verantwortung zu übernehmen."

Aber Burkardt sieht aber Führungspotenzial auch bei Teamkollegen. "Wir haben genug Spieler die in eine Führungsrolle wachsen können. Wenn ich da an Stachi (Anton Stach, Anm. d. Red) denke, Leandro (Barreiro, Anm. d. Red) macht das sowieso schon. Ich glaube schon, dass das auf mehreren Schultern verteilt ist. Ist zwar schade, dass die Jungs nicht mehr da sind, aber wir werden das schaffen."