Mainz-05-Stürmer in der Reha Die Rückkehr von Jonny Burkardt ist weiter offen

Seit Mitte November 2022 ist Jonathan Burkardt von Mainz 05 verletzt. Und auch wenn es ihm langsam besser geht, ist sein Comeback noch nicht absehbar.

Sonntag, 13. November 2022. Die Mainzer spielen am letzten Bundesliga-Spieltag vor der langen WM-Winterpause in der heimischen Arena gegen Eintracht Frankfurt. Endergebnis 1:1. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 für Mainz war: Jonathan Burkardt. Was keiner an diesem Sonntag bei dessen Auswechslung wegen Kniebeschwerden in der 73. Minute erahnen konnte: Mit diesem Moment sollte eine lange Leidenszeit für den 05-Stürmer beginnen.

Winterpause reicht zur Genesung nicht aus

Anfangs glaubte man erst, es sei nur eine Stauchung, jedoch bildete sich ein Ödem. Im Dezember wurde Burkardt in München am Meniskus operiert. Der 22-Jährige verpasste beide Winter-Trainingslager. Immer wieder hieß es, er solle aber bald wieder loslegen. Doch bis jetzt ist ein Ende der Verletzungszeit nicht absehbar: "Der Stand der Dinge ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die Schmerzen werden besser. Ein Knochenmarködem ist so eine Sache, da kann man leider keine genauen Zeitangaben machen", sagt Burkardt im SWR-Interview.

Und so muss sich der Kapitän der U21-Nationalmannschaft gedulden. Das fällt ihm schwer, mal mehr, mal weniger. "Die Mannschaft macht es mir einfach. Sie zu sehen, gibt mir positive Vibes. Es gibt aber natürlich auch Phasen, in denen man geduldig bleiben muss und in denen es nicht so viel Spaß macht", lässt Burkardt zumindest ein bisschen in sein Seelenleben blicken.

Die Mannschaft liefert auch ohne ihn

So traurig die eigene Verletzung ist: Das, was Mainz 05 auch ohne seinen Topstürmer aktuell zeigt, ist absolut top. Die letzten vier Spiele konnten die 05er gewinnen. In der Tabelle stehen die Rheinhessen aktuell auf Rang 7. In der Rückrundentabelle liegen die Mainzer gar auf Rang zwei - all das ohne Jonathan Burkardt. "Mega! Es macht einfach nur Spaß zuzuschauen", sagt Burkardt. "Wie die Jungs anlaufen, sie kämpfen zu sehen und wie sie einfach jetzt auch immer gewinnen", schwämt der 05er, der mit 15 Jahren zu Mainz 05 ins Nachwuchsleistungszentrum kam. Wenn Burkardt bei den Spielen im Stadion ist, dann merkt er bei den Fans "wie die Leute um einen herum Spaß haben und Freude am Spiel von uns haben. Das ist sehr schön".

Fehlt eigentlich nur noch, dass Burkardt selbst an den 05-Partys an den Bundesligawochenenden auf dem Platz mitmachen darf. Nur wann das der Fall sein wird, ist leider immer noch offen. Im März noch, so die vage Hoffnung, könnte der Stürmer mit verschärftem Training wieder loslegen.