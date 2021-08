Einen Tag nach der Mainzer 0:2-Niederlage bei Aufsteiger Bochum gibt sich Jonathan Burkardt selbstkritisch und kritisiert vor allem die vielen verlorenen Zweikämpfe seines Teams.

"Vorne im Sturm haben wir es nicht geschafft, uns durchzusetzen und die Bälle festzumachen. Im Mittelfeld haben wir die zweiten Bälle verloren und viele wichtige Zweikämpfe gingen an Bochum", analysiert Jonathan Burkardt die Niederlage gegen Bochum im Interview mit SWR Sport. Auch in der Abwehr habe es gehakt: "Das war einfach in allen Mannschaftsteilen von der Zweikampfstärke her viel zu wenig."

Der 21-Jährige schließt sich und seine Leistung dabei ausdrücklich mit ein: "Gerade in Zweikämpfen habe ich oft verloren und konnte mich nicht durchsetzen." Das habe dazu geführt, dass "ich extrem wenig zu sehen war und das hat mich persönlich sehr geärgert".

Chefcoach Bo Svensson hatte dem Siegerteam vom Leipzig-Spiel vertraut, obwohl diese als Rumpfelf galt. Anders als beim Coup gegen den deutschen Vize-Meister hatte der Däne diesmal aber wieder Alternativen. Nach weiteren Corona-Tests kurz vor dem Bochum-Spiel stand Svensson ein Quintett wieder zur Verfügung. Er wechselte sie nacheinander ein, doch für einen weiteren Kraftakt reichte es diesmal nicht. Sein Team unterlag Bochum mit 0:2 (0:1).

Mit eigenen Tugenden geschlagen

"Ich glaube, Bochum hat uns mit unseren Tugenden geschlagen. Sie haben das gemacht, was uns immer stark macht, Räume nutzen, mit wenigen Chancen gierig sein, das hat bei uns gefehlt", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt.

Genauso sieht es auch Jonathan Burkardt. Der junge Mainzer Spieler richtet den Blick nach der Analyse aber schon wieder nach vorne: "Wir haben aus dem Spiel gelernt, dass wir so keine Bundesliga-Spiele gewinnen werden – egal, wer da kommt. So möchten wir kein Spiel mehr verlieren – so verschenkt meiner Meinung nach."