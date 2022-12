Bo Svensson: "Die Jungs haben super mitgezogen"

17 Grad auf Mallorca, Schneefall in Mainz. Die Bedingungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Dennoch zieht 05-Trainer Bo Svensson im SWR-Interview eine positive Trainingslager-Bilanz.

Am Montag kam Mainz 05 aus dem einwöchigen Trainingslager auf Mallorca zurück. Das Team konnte sich dort in der außergewöhnlich langen Pause, der Grund ist die Weltmeisterschaft in Katar, konzentriert vorbereiten, auch wenn einige Spieler wegen der WM oder verletzungsbedingt fehlten. Mit SWR Sport hat Trainer Bo Svensson eine kleine Zwischenbilanz gezogen.

SWR Sport: Bo Svensson, wie gehen Sie jetzt diese Zeit an, die ja gar nicht so einfach ist, weil es auch komplett ungewohnt ist für einen Trainer, dass so eine lange Pause vor der eigentlichen Winterpause ist?

Bo Svensson: Ja, es ist nicht so einfach. Aber wir haben für uns früh diese Variante gewählt. Nicht weiter zu trainieren, nach dem letzten Spiel und auch nicht zu früh anzufangen und eine ganze Vorbereitung zu machen, so wie andere es gemacht haben. Deswegen ist die ganze Zeit eine Herausforderung. Diese Phase zwischen den zwei Pausen gut hinzubekommen. Es ist uns bis jetzt ganz gut gelungen, auch die bisher letzte Phase hier, wo natürlich ein anderes Wetter ist, als wir es letzte Woche auf Mallorca hatten. Aber die Stimmung ist gut und die Jungs machen mit.

Mainz 05 mit zweigeteilter Vorbereitung auf die Bundesliga Mainz 05 hat sich für eine zweigeteilte Vorbereitung entschieden. Zu WM-Beginn gab es eine 14-tägige Pause, dann Training in Mainz und Mallorca, bevor die Profis über Weihnachten und Neujahr noch einmal zehn Tage frei bekommen. Im neuen Jahr startet dann, mit einem weiteren Trainingslager in Marbella, Teil zwei der Vorbereitung auf die Bundesliga.

SWR Sport: Wie organisieren Sie jetzt ihr Training? Worauf legen Sie den Fokus? Weil man es ja ein bisschen anders steuern muss, weil eben diese große Pause ist.

Bo Svensson: Klar! Es geht darum, die richtige Belastung zu treffen. Wir haben letzte Woche auf Mallorca ein paar taktische Reize gesetzt. Das wird diese Woche hier in Mainz jetzt nicht so der Fall sein. Es geht darum, dass der Körper einigermaßen auf Temperatur bleibt und dass sich keiner verletzt.

SWR Sport: Ist es manchmal ein bisschen schwierig, auch für die Spieler, sich zu fokussieren, wenn man weiß, dass es bis zum nächsten Spiele noch einmal vier, fünf Wochen sind?

Bo Svensson: Ich weiß nicht, ob es schwierig ist, sich zu fokussieren. Aber wenn du als Leistungssportler weißt, dass der nächste richtig wichtige Termin erst in einem Monat oder fünf Wochen ist, dann wirst du gefordert, dass du maximal Gas geben sollst. Deswegen haben wir sehr viele Gespräch mit den Jungs geführt. Wir sind auch gefordert, die richtig zu motivieren, als ob am Wochenende ein Bundesligaspiel wäre. Auch, weil wir jetzt hier trainieren und das von denen auch verlangen werden und auch verlangen müssen.

SWR Sport: Das Trainingslager in Mallorca, Sie haben es gesagt, dort haben Sie die ersten Reize gesetzt. Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist? Auch in den Testspielen vor Ort?

Bo Svensson: Absolut zufrieden. Es ist keine einfache Phase. Und dann die zwei Spiele so anzugehen, wie wir es gemacht haben, fand ich echt schwer in Ordnung. Auch die Trainingseinheiten und das Zusammensein, das hätte ich mir nicht besser ausdenken können, glaube ich wirklich. Es geht nicht darum, sich selbst zu loben, weil wir diese Variante gewählt haben. Wir haben nicht gewusst, was genau von den Spielern kommt. Aber das, was gekommen ist, war echt sehr, sehr gut.